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    初五北部、宜蘭有雨轉涼 開工日「清晨最暖」越晚越冷

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/02/01 16:50

    〔記者蔡昀容／台北報導〕明天是大年初五（2月2日）春節連假收假日，東北季風報到，中央氣象署預報，北部、宜蘭有雨轉涼，白天溫度比今天下降3至4度。下週一初六開工日強烈大陸冷氣團南下，越晚越冷，週二、週三清晨有機會下探9度，外出請注意保暖。

    氣象署預報員曾昭誠表示，明天受東北季風影響，轉為迎風面降雨的天氣型態，北部、東半部地區有雨，中南部山區有零星降雨；北部、宜蘭率先全台降溫，白天比今天低3至4度，中南部仍是20度左右，較不受影響。

    下週一強烈大陸冷氣團南下，全台各地冷到週三。週四冷氣團減弱，轉為偏東風環境，溫度稍有回升但不明顯，週五、週六各地溫度才會明顯回升。

    曾昭誠進一步說明，下週一逢華南雲雨區東移，不但感受濕冷，且是「越晚越冷」，也就是「清晨溫度即是當天最暖溫度」，中午、晚間溫度只會越來越低，請民眾務必注意保暖；北部、東半部地區及中南部山區有明顯降雨，中南部平地零星飄雨，外出請攜帶雨具備用。

    這波冷氣團最冷時間點落在下週二清晨及週三清晨。曾昭誠指出，北部、宜蘭預估11度，中南部12至15度，空曠地區會再下降1至2度，因此台中以北、宜花這兩天清晨可能降至10度以下。

    下週二環境稍微轉乾冷，僅花東地區和中南部山區稍有雨勢。週三、週四轉為東北風環境，降雨增加一些，迎風面桃園以北、東半部地區及中南部山區有雨；下週五、週六轉乾回暖，降雨以東半部為主。

    高山降雪方面，曾昭誠表示，下週一北部、東北部2500公尺以上山區，以及中部3000公尺以上山區，有機會下雪或冰霰；後續幾天也可能零星飄雪或降冰霰，但機會較小。

    未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（中央氣象署提供）

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