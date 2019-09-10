國民黨籍律師狀告郭台銘詐欺、背信 求償100億元

2019-09-10 11:07

［記者張文川／台北報導］鴻海集團創辦人郭台銘是否參選總統，牽動大選選情，在國民黨內至今仍紛紛擾擾，國民黨籍律師林憲同，今赴台北地院遞狀提出自訴，控告郭台銘涉刑事詐欺、背信罪，並附帶民事求償100億元。

林憲同秀出黨證主張郭台銘自稱國民黨失聯黨員，以忠實參加黨內總統初選，向國民黨騙取榮譽黨員證書，但初選失利後，仍以獨立參選名義繼續進行參選工作，破壞黨紀黨章，嚴重損害全體國民黨員的利益。

林憲同質疑郭台銘是不是真的國民黨員，郭始終未舉證自己為失聯黨員，國民黨也未做必要的調查認證，即以郭曾以郭母名義對國民黨無息借貸鉅額資金紓困，而頒給郭榮譽黨員證書，但，榮譽黨員是否具備參選公職的資格？若郭不是黨員，則涉犯詐欺得利罪。

林憲同說，反之，若郭是黨員，則郭曾簽署黨內初選承諾書，成為準總統參選人，此時郭對於國民黨2020總統選舉，即永久具備為國民黨處理事務的受委任關係，在明年1月11日大選投票日前，都不得輕率背棄榮譽黨員的身分與義務，若郭以無黨或脫黨獨立參選總統，即違背對國民黨忠誠的義務，損害黨與全體黨員利益，涉犯刑法背信罪。

林憲同的舉證包括，郭台銘在簽署的初選共同約定書中承諾：「如果初選失敗，願意仍以國民黨員身分，無條件支持國民黨推舉的總統候選人」，但初選失利後，郭竟願賭不服輸，8月30日公開宣示將繼續以國民黨員身分或其他獨立參選人名義參加第15任總統選舉，公開籌組參選總統辦公室，指定劉宥彤等發言人，郭台銘至今不明確表態放棄榮譽黨員身分，郭的參選動作造成親痛仇快、損人不利己。

林憲同認為郭的詐欺、背信直接造成國民黨的重大損害，因此附帶民事求償100億元，並要求郭台銘登報道歉，並放棄國民黨籍以回復原狀。

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