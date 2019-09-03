換瑜說急滅火 吳：不重蹈覆轍

2019-09-03

「郭若獨立參選 社會觀感及正當性會比較脆弱」

〔記者林良昇、謝君臨／台北報導〕國民黨受「換瑜」傳言所擾，國民黨主席吳敦義昨透過接見日本學者的機會重申：「不會重蹈二○一六年的覆轍。」吳強調，韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人；若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，當然會讓郭離開。

國民黨立委也憂心「換瑜」傳聞傷選情，昨群起直呼不是傳言是謠言，來自有心人士的放話操作，藍委都堅定力挺韓國瑜，絕不可能「換瑜」。黨團總召曾銘宗昨嗆「鬼月過了還在鬼話連篇！」「換瑜」絕對不可能，前陸委會副主委張顯耀也絕沒有傳達過相關訊息，他懷疑是綠營人士的刻意操作。

藍委：只要「換瑜」 選情就崩盤

賴士葆表示，絕對反對這個時候「換瑜」，只要「換瑜」，選情就會崩盤，國民黨禁不起「換柱2.0」對選情的傷害。陳學聖直呼傳言是假新聞，地方支持者也沒有這種聲音；童惠珍認為，百分之九百是有人放話，黨中央不會那麼沒智慧；林奕華則說，是有人惡意放消息，目的就是傷害國民黨選情。

吳敦義昨會見東京大學兩岸關係研究小組松田康博教授一行，雙方就兩岸關係、二○二○大選等議題交換意見。對於近期黨內發燒的「換瑜」議題，吳敦義表示：「我們不會重蹈二○一六年的覆轍。」吳指出，候選人的支持度如同潮起潮落，要保持最高峰恐怕很難，但只要團結一致，相信仍能維持領先；韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人。

對於郭台銘可能獨立參選，吳敦義表示，對於郭的動向，黨也在密切注意中，他認為，郭是否參選要考量的地方很多，若因為參選而讓國民黨分裂，讓施政不理想的蔡英文總統有機會連任，這並非大家所希望出現的狀況。

吳敦義強調，假設郭獨立參選，當然會讓他離開，黨員本來就要接受黨紀規範，尤其郭參加過初選，若又違紀參選，在社會觀感及正當性方面會比較脆弱，但願這種情形不會發生。

對於中共總書記習近平今年一月談話，似乎為九二共識加上條件，訪賓問及國民黨仍主張九二共識是否對選情不利？吳敦義說：「錯了，完全錯了！」只有一國兩制才會害選舉，一中各表的九二共識則是保護台灣，國民黨主張一中各表的九二共識，套句習近平的話，是兩岸和平穩定發展的「定海神針」。

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