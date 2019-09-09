傳郭台銘913將退出國民黨 中秋後正式登記選總統

2019-09-09 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體消息指出，鴻海集團創辦人郭台銘在參加國民黨黨內總統初選落敗後，經長時間思考，決定將在本月13日退出國民黨，並會在中秋連假後前往中選會登記成為總統被連署人，以獨立參選人身份投入2020總統大選。

《ETtoday》報導指出，郭台銘於初選落敗後曾出國散心，期間他仍心繫中國民國的未來發展，加上財經界的友人、台北市長柯文哲都積極喊話，而擁有國民黨榮譽黨員身份的郭台銘，本來以為可以改變國民黨，但初選時的苦心建言均未被採納，後來國民黨中常會更通過「2020總統與立委選舉黨員行為規範」，顯示黨內已做好切割打算，要將韓國瑜的選情衝擊降到最低。

報導指出，消息人士透露，為了未來參選規劃，郭台銘決定以榮譽黨員的身份退黨，並預定會在9月13日發表一份正式聲明，說明半年來棄商轉政的心聲。不過郭也強調，想改變國民黨的目標沒有變，針對與台北市長柯文哲是否結盟的部分，報導也指出，郭陣營認為郭台銘用「獨立身份」參選，可以吸引「不滿蔡英文」和「討厭韓國瑜」的族群。

針對副手人選，郭陣營則稱會與郭台銘互補，由於先前曾傳出人選是成大校長蘇慧貞和高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，卻也因太早曝光「見光死」，因此目前對副手人選格外小心，將由郭台銘本人親自徵詢。

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