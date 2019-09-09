小王約砲被正牌老公接到電話急掛 但來不及了…

2019-09-09 06:11

［記者楊政郡／台中報導］李男發現老婆「阿咪」（化名）手機line裡面，有與暱稱「田田」之人曖昧鹹濕對話，逼問後說出與超商田姓店員有發生姦情，田某坦承有性行為，但否認犯行，說他有確認阿咪已離婚，身分證配偶欄是空白。但法官說田某自承打電話給阿咪，接起來卻是陌生男子，他立即掛電話！如果確認阿咪離婚，光明正大交往，理應問清陌生男子是誰？顯然心虛才立即掛電話，依妨害家庭判田某3月徒刑，民事賠償20萬元。

台中地院判決書指出，李男婚後6年發現妻子阿咪經常出現偷偷摸摸講電話及傳簡訊，去年5月25日又發現阿咪手機裡與暱稱「田田」有親密對話，當天李男還代為接到一通不出聲的電話，質問後阿咪坦承與田某在去年4月10日在田某員工宿舍發生性關係。

田男辯稱，認識阿咪她一直抱怨婚姻說要離婚，去年1月10日左右阿咪說離了，他不相信還請她拍身分證背面給他看，配偶欄的確是空白，我們才成為男女朋友。

而同年5月25日打電話給阿咪，是由一位男子接起來，他立即掛電話，後來再度去電，阿咪才說其實還沒離婚，那張配偶欄空白的身分證是她妹妹的，他很生氣，之後就沒來往。

阿咪卻證述，發生性行為前「田田」就知道她還沒離婚。

法官查出確實有田某打電話紀錄，當時田男撥電話給阿咪，卻是男生（正牌老公）接聽，立即將電話掛掉，法官說生活經驗中，光明正大交往，撥給女朋友電話，卻由他人接聽，理應詢問對方身分，代為接聽的理由，毫無對話立即掛斷，莫非心虛！

再審視「田田」與阿咪line對話，「陪我一天半，說去找你媽就好啦」，阿咪回：「不能過夜啦」等，如果阿咪已離婚何必編謊言！田某辯稱，阿咪離婚後住姑姑家，姑姑管得特別嚴，不讓她出門過夜，田某說他也認為被限制這麼多很奇怪，但有確認過她的身分證，就沒有懷疑了。法官認為，阿咪是心智成熟成年人，焉有被其家人限制出入至此程度之理，顯然是被告臨訟狡辯。

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