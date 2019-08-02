渣男軍人瞞孕妻向少女約砲 沒啪到還被判刑

2019-08-02 22:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一名現役軍人前年瞞著孕妻，透過交友軟體向15歲少女約砲，想瓦解少女心防，竟謊稱擁有詛咒能力，拒絕他將遭不幸，嚇得少女情緒低落，幸被學長及時察覺報警才未得逞，高雄地院今審結，判張姓軍人應執行刑1年2月，因雙方和解賠償10萬，張男獲緩刑3年。

判決書指出，張姓現役軍人於前年10月間，透過交友軟體認識被害人，傳訊息還曾視訊聊天，張男得知少女僅15歲，竟萌生色心，謊稱自己曾到陰廟拜拜，擁有詛咒功力，曾有女子拒絕他的要求慘遭輪暴，也有人發生車禍重殘。

少女信以為真，心生畏懼，張男涉嫌繼續謊騙，致使被害人心神失寧，情緒一度陷入低潮，張男見機不可失，先要求少女傳送「拍到腳、不拍臉」的照片，被害人依指示傳送照片，張男食髓知味要求與他發生性行為，才能化解詛咒。

恐懼不知所措的少女求助學長，才知被對方唬弄，向警方報案，而未讓張男得逞。高雄地院認為被告張男見少女年幼可欺，竟掰出怪力亂神等咀咒之說，意圖使她聽從指示，進而能發生性關係，詐術對少女內心的強制作用不輕，已對當時年僅15歲的被害人造成心理創傷。

法官姑念張男犯後悔誤且坦承犯行，已與當事人及其法定代理人成立調解，依約給付10萬元賠償金，努力彌補對少女所造成的損害，當事人均願原諒張男，判刑1年2月，裁准給予緩刑自新機會，緩刑期間交付保護管束，需接受法治教育2場次，並至指定機關服義務勞務60小時，全案仍可上訴。

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