約砲遇「女老司機」…男啪完秒封鎖 然後就被告了

2019-07-25 23:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕21歲女子小美（化名）指控，陳姓網友初次約見就將她帶到旅館性侵，陳男則對檢警喊冤說，兩人本來就是約砲。檢方調查發現，不僅開房間錢是小美付的，小美在床上不僅經驗老到、性慾極強且採取主動攻勢，嚇得陳男一回家就封鎖她的LINE，小美震怒之餘才提告性侵，檢方認定沒有犯罪證據，全案不起訴。

21歲的小美指控，陳男去年5月間透過手機交友軟體認識她，幾天後就相約見面，明知她罹患憂鬱症，竟騎機車載往旅館休息，陳男趁她不能抗拒時，強壓雙手、用力抓胸部性侵得逞。她返家後心有不甘，乃報警提告。

陳男到案後，承認於案發時地與小美發生性行為，但堅決否認性侵。他聲稱與小美相約見面時，就已經說好要去旅館開房間，小美確有同意，開房間費用也是小美付的，是經小美同意才發生性行為，而且小美於性交過程中態度主動積極，全程意識均清楚，他根本未察覺何異狀，事後兩人還躺在床上聊天。

陳男說，當時小美提到憂鬱症一事，並提到有跟其他網友開房間，後來他回家後越想越不對，想起小美在床上的豪放與大膽，加上性經驗的豐富，讓他對小美感覺不佳，於是封鎖小美的LINE，然後就被告了。

檢方調查，陳男LINE小美相約見面時，確已言明要去旅館休息，小美也明確表示同意，且房間錢也是小美支付。結束後二人一同步出旅館，小美無何異狀。

事後小美報警驗傷，除了處女膜陳舊性裂傷、會陰處撕裂傷約2公分，查無其他外傷，與她指控遭陳男強壓雙手、用力抓胸部致疼痛、挫傷等情節明顯不符。

而且小美從未領有身心障礙手冊，高中畢業後即從事餐飲工作多年，也曾結交數任男友，且均有發生性關係，又於案發期間意識清楚，並無飲酒泥醉或服藥昏睡等情形，全案不起訴。

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