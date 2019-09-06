暈船惹的禍？運毒警官李哲銘搭漁船偷渡 同夥不適鬧回航

2019-09-06 11:09

［記者黃明堂／台東報導］都是暈船惹的禍？運毒警官李哲銘在案後，原本很快就與李姓共犯從新北萬里搭上漁船偷渡出海，未料，李姓共犯似因暈船，身體不適，冒著被逮風險也要回到岸上，後來還投案。一個暈船，導致李哲銘逃亡一個月，最後被逮。

藍悅號運毒船於5月9日被海巡艇攔截，李哲銘當天與兩位張姓共犯，在另位李姓共犯的五金行內，4人一起等候消息，得知出事，立刻展開環島大逃亡，往南到大武後轉為往北逃宜蘭，住在旅館等候偷渡潛逃，在2天內就連繫到一艘漁船，談妥1人30萬元代價，載李哲銘及李姓同夥出境，並於5月13日從新北市萬里區瑪鋉漁港躲避海巡查緝，晚間8點42分順利出海。

有趣的是，雙李躲在船艙，原本即將海闊天空，經營五金行的李姓共犯疑似暈船，很不舒服，寧可冒著回岸被逮的風險，也要回航，李哲銘沒辦法，只好請船老大轉舵，返抵瑪鋉漁港，由蘇姓共犯接應，凌晨回到旅館。

這位李姓共犯坐船鬧身體不適，回到旅館一顆心又七上八下，自己評估涉案程度不深，也自知法網難逃，於5月28日溜出旅館，向警方投案，配合辦案，警方得以掌握更多集團成員及行蹤，調閱大量監視器，取得證據及追緝。

李哲銘與蘇姓共犯在宜蘭轉換旅館藏匿，6月5日搭計程車離開宜蘭，到台北．新北後，從中山高南下，要求司機拔掉行車紀錄器。抵台南新營服務區時，蘇接獲消息，警方已到宜蘭投宿的某旅館調閱監視器，擔心行蹤曝光，立刻北返，隔天又搭計程車南下屏東，蘇讓李哲銘投宿民宿後，9日晚間10點多自己跑到桃園機場想搭機潛逃，但被警方攔截逮捕，李哲銘藏匿恆春的行蹤也立即被警方掌握，李雖機警轉換民宿，也在10日下午將近3點時被逮到，結束1個月的警官大逃亡。

李哲銘運毒令台東警方顏面無光，但也有賴台東警方不護短，結合各地警方追緝李哲銘及相關共犯行蹤。台東地檢署主任檢察官黃榮德說，警方真的是全力投入，才讓運毒案在短時間內偵破。

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