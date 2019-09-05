走私2級安毒 檢起訴3級毒品 警官逃無期徒刑變13年

2019-09-05 20:47

［記者黃明堂／台東報導］台東前警官李哲銘所運的毒品是列第2級毒品的安非他命，卻被檢察官以較輕罪責的3級毒品起訴，逃過最高無期徒刑！檢方表示，李哲銘等人的犯意就是要走私3級毒品愷他命，在不知情下運進2級安非他命，所以仍以3級毒品起訴。

原要運3級愷他命 不知情運進2級安毒

2級安非他命警巡單位查獲藍悅號走私毒品，以2級毒品移送檢方，今天破案記者會場，展示李哲銘牽涉的藍悅號毒品名稱標示為「甲基安非他命」，屬2級毒品，但檢方卻以刑度較輕的愷他命3級毒品起訴，並求刑13年。

主任檢察官黃榮德說，製造、運輸、販賣第2級毒品者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併1000萬元以下罰金；製造、運輸、販賣第3級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。兩者刑度有相當差別。

為何從輕起訴？起訴書指出，李哲銘集團一開始要籌劃走私的都是愷他命，在供述中堅稱談妥運輸之物，都是愷他命，而且藍悅號船長鄭程維從母船接運到的毒品，是以麻布袋包裝，無從辨識毒品種類，鄭某無毒品前科，難以預見所運輸的毒品種類。

起訴書指出，被告主觀上認為本次運輸毒品是3級毒品愷他命，依「所犯重於犯人所知者，從其所知」的法理，以運輸3級毒品起訴。

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