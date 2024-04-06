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花蓮強震》不到3天！中央捐款專戶破億元 海外捐款逾30國

中央捐款專戶已湧入7萬2914筆捐款，累計金額達1億230萬元。 （衛福部提供）

中央捐款專戶已湧入7萬2914筆捐款，累計金額達1億230萬元。 （衛福部提供）

2024/04/06 17:22

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮強震後，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會，開放「銀行匯款、集資平台、LinePay」3大管道接受外界捐款，基金會公布最新捐款情形，自4日起截至6日下午4點，短短不到3天，已湧入7萬2914筆捐款，累計金額達1億230萬元，其中不乏來自海外、超過30國的捐款。

財團法人賑災基金會今（6日）公布最新統計，截至4月6日下午4點，分別收到台灣灣土地銀行帳戶2308萬8432元、挖貝集資平台專案2210萬7264元、LINE Pay愛心捐款5711萬1000元，合計金額達1億230萬餘元。

基金會指出，此專案募款進入第3天，因啟動期間適逢連假，尚無大筆臨櫃匯款挹入，但已迅速募得破億善款，每一筆金額雖然不大，但點滴心意都彌足珍貴，顯示全台同心，與災民同在。

基金會也指出，信用卡捐款部分，經平台統計資料顯示，有超過30國的海外人士捐款，其中以來自香港、日本、美國、英國、澳洲為最多，無論金額大小，海內海外，皆是世界各地對震災中台灣的善意。

基金會表示，「0403花蓮震災援助專案」經衛部救字第1121362848號函核發勸募許可，專案勸募期間為113年4月4日至5月3日止，為期一個月，另線上捐款關帳時間分別為挖貝4月30日、LINE Pay 5月2日，捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供。

國內捐款方式：

一、匯款，戶名：財團法人賑災基金會，銀行名稱：土地銀行 長春分行（005），銀行帳號：102-005-19895-7。

二、挖貝集資平台：（https://wabay.tw/projects/0403twhl_earthquake?locale=zh-TW），可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費30元。

三、LINE Pay 捐款帳戶：進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

國外匯款資訊如下：

International currency donations

海外の人々が寄付を希望する場合、外国為替関連の情報は次のとおりです

1.SWIFT CODE（SWIFTコード）：「LBOTTWTP102」。

2.NAME（受取人口座名義）：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.（受取人店番号-口座番号）：「102-005-19895-7」

4.BANK NAME（受取人取引銀行名・支店名）：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS（支店住所）：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

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