9/2 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落花蓮

2019-09-02 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（2）日晚間開獎的第108000210期今彩539，頭獎開出1注，由花蓮縣花蓮市民政里中美路147號的「富美投注站」開出；第108000070期威力彩與第108000210期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000070期威力彩中獎號碼為「02、08、11、12、25、28，第2區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共60注中獎，每注可得2萬元；伍獎共304注中獎，每注可得4000元；陸獎共2004注中獎，每注可得800元；柒獎共3594注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8231注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4014注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8395注中獎，每注可得100元。

第108000070期38樂合彩中獎號碼為「02、08、11、12、25、28」，五合摃龜；四合共10注中獎，每注可得6萬7500元；三合共76注中獎，每注可得5750元；二合共2092注中獎，每注可得750元。

第108000210期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、09、10、12、14、15、16、17、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共202注中獎，每注可得500元；肆獎共2532注中獎，每注可得100元。

第108000210期今彩539中獎號碼為「01、02、11、12、15」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共252注中獎，每注可得2萬元；參獎共6607注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7858注中獎，每注可得50元。

第108000210期39樂合彩中獎號碼為「01、02、11、12、15」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共229注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6846注中獎，每注可得1125元。

第108000210期3星彩中獎號碼為「295」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000210期4星彩中獎號碼為「3815」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法