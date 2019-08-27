8/27 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園市

2019-08-27 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月27日）開獎的第108000205期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市中壢區莊敬里莊敬路120號的「發錢鋪彩券行」開出；第108000205期雙贏彩與第108000076期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000076期大樂透中獎號碼為「01、04、08、10、45、47，特別號：41」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得8萬5680元；肆獎共72注中獎，每注可得1萬6065元；伍獎共1772注中獎，每注可得2000元；陸獎共2062注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1192注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3263注中獎，每注可得400元。

第108000076期49樂合彩中獎號碼為「01、04、08、10、45、47」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共117注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2657注中獎，每注可得1250元。

第108000205期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、07、10、12、15、16、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共201注中獎，每注可得500元；肆獎共2179注中獎，每注可得100元。

第108000205期今彩539中獎號碼為「01、08、13、17、19」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共148注中獎，每注可得2萬元；參獎共5991注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2342注中獎，每注可得50元。

第108000205期39樂合彩中獎號碼為「01、08、13、17、19」，四合摃龜；三合共173注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6480注中獎，每注可得1125元。

第108000205期3星彩中獎號碼為「366」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000205期4星彩中獎號碼為「3769」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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