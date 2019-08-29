8/29 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-08-29 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日晚間開獎的第108000069期威力彩；第108000207期雙贏彩與第108000207期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000069期威力彩中獎號碼為「01、08、14、16、21、23，第2區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共213注中獎，每注可得4000元；陸獎共1402注中獎，每注可得800元；柒獎共2530注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2398注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8473注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6475注中獎，每注可得100元。

第108000069期38樂合彩中獎號碼為「01、08、14、16、21、23」，五合1注中獎，可得115萬元；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共193注中獎，每注可得5750元；二合共2113注中獎，每注可得750元。

第108000207期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、09、11、12、13、15、16、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共207注中獎，每注可得500元；肆獎共4616注中獎，每注可得100元。

第108000207期今彩539中獎號碼為「02、11、16、31、35」，頭獎摃龜；貳獎共130注中獎，每注可得2萬元；參獎共4446注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬2709注中獎，每注可得50元。

第108000207期39樂合彩中獎號碼為「02、11、16、31、35」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共47注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3609注中獎，每注可得1125元。

第108000207期3星彩中獎號碼為「089」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000207期4星彩中獎號碼為「6468」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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