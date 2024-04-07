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阿公領3萬掉30萬存摺 家人以為愚人節玩笑......下秒警來電

余翁遺失的存摺及印章。（警方提供）

余翁遺失的存摺及印章。（警方提供）

2024/04/07 20:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市余姓老翁是中華郵政退休人員，本月1日到郵局領了3萬元後直接到市場採買，卻不慎遺失帳戶內還有30多萬元的存摺及印章，他返家後才驚覺告知，還一度被家人以為是愚人節開玩笑，所幸存摺已早一步被熱心民眾拾獲送警所，隨後員警也迅速聯繫上余翁，虛驚一場。

當天上午11時30分許，于姓女子匆忙踏進第一分局公益所值勤台前，表示在西區向上北路與中美街拾獲存摺、印章及票據等物，備勤女警馮婕妮不敢大意，檢視存摺有30多萬存款，還有一張2萬6500元的託收票據收據，心想今天愚人節，但也不能亂丟存摺，開這種大玩笑。

馮員隨即依警察機關辦理拾得遺失物應行作業規定，開立收據給拾得人，並告知民法第805條第2項得請求報酬相關規定，隨即開始聯繫存摺遺失人，發現開戶局名為台中民權郵局，且查看存摺存、提款摘要，有固定月退休金存入及提款習慣，另拾獲地點為向上市場，研判失主應為居住在轄區附近的退休人員。

經使用警政資訊系統查證交叉比對，最終確認余姓失主身分並順利聯繫前來領取，原來余翁已高齡82歲，是中華郵政退休人員，平日享受退休的悠閒生活，安排各類餐敘及旅遊活動，當天一早到郵局提款3萬元後，便到向上市場採買，卻糊塗地把這些重要物品遺落遍尋不著。

當他回家跟家人告知時，還被當作是愚人節開玩笑，所幸員警不到30分鐘便聯繫上他，余翁非常感謝拾得人及馮員幫忙，並表示常到世界各地旅遊，還是台灣警察能力與服務態度最令人讚賞。

第一分局長鍾承志表示，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，此次展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質形象，尤其這案例透過馮員靈活迅速幫助解決遺失難題，展現了最佳形象，民眾的拾金不昧、熱心也成就了台灣最棒的風景，也打造了友善環境。

女警馮婕妮聯繫上余翁前來警所領回。（警方提供）

女警馮婕妮聯繫上余翁前來警所領回。（警方提供）

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