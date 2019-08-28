8/28 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落北市

2019-08-28 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月28日）開獎的第108000206期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市內湖區東湖路43巷18之2號的「拾億萬投注站」開出；第108000206期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000206期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、08、11、12、13、14、17、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共269注中獎，每注可得500元；肆獎共2854注中獎，每注可得100元。

第108000206期今彩539中獎號碼為「04、11、15、22、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共325注中獎，每注可得2萬元；參獎共7610注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8982注中獎，每注可得50元。

第108000206期39樂合彩中獎號碼為「04、11、15、22、33」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共492注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8737注中獎，每注可得1125元。

第108000206期3星彩中獎號碼為「818」，正彩共77注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000206期4星彩中獎號碼為「1710」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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