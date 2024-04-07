早退要學生捏造教室日誌 明星高中老師記過求翻案吞敗

要求學生偽造教室日誌，明星高中老師被記過，打官司翻案被高雄高等行政法院打臉。（記者鮑建信攝）

2024/04/07 22:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕某明星高中蘇姓老師提早下班缺課，多次要求學藝股長在教室日誌加註虛偽補課理由被拒後，竟在對方面前煮滾燙牛奶並飆罵，造成莫大精神壓力，被校方以管教不當記過。蘇員打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。

據了解，2021年12月7日，蘇員應授課4節，卻在第3節下課後即行返家，並於9日在教室教授英文課時，要求學藝股長甲生，在教室日誌上加註「在下課前有傳1段英文影片給學生自學觀看」補課，卻被對方拒絕。

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不料，蘇員仍不死心，不僅反覆要求，甚至在甲生課桌前煮滾燙黑糖牛奶，對方害怕被潑熱水，因而心生畏懼並請求學校處理，校方經開會討論後，認定蘇員管教不當，予以記小過1次。

蘇員則說，當天第3節下課，原本要上第4堂，因突遭甲生緊緊環抱腰部受到驚嚇，轉而騎車回家，但有上傳一個補充課程到班上LINE群組，並請甲生能否在教室日誌記載「第4節課老師沒有來」，加註：「蘇老師有上傳補充課程」，遭對方拒絕後，就繼續上課，並未強迫或責罵，亦未糾纏甲生兩節課，否認不當管教。

合議庭法官調查，教室日誌、調查報告、原處分、申訴評議決定書等證物，及甲生和2名學生證詞，確有飆罵、煮黑糖牛奶、要求學生虛偽記載等行為，認定校方懲處依法有據，並無不妥。

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