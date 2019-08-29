調查局再查破壞國土 兵分16路全台大搜索

2019-08-29 18:19

〔記者黃捷／台北報導〕交通部觀光局去年3月公布竊佔國土、濫墾山坡地的露營區後，法務部調查局陸續發動多波查緝行動，昨天再度兵分16路，搜索全台各地違法露營區、農場、佔用國有地及濫墾山坡地的業者營業處所，並約談40名犯嫌到案。

調查局此次查緝行動中，較令人矚目者為新北市五股區群聚式長期竊佔國土搭建工廠、停放工程機具、堆放油桶及事業廢棄物，面積多達3萬5354平方公尺；高雄市、南投縣河川區域也有不肖業者大規模盜採砂石，並佔據國土堆置，妨礙河道暢通，體積達40萬1720立方公尺。

另外，桃園市、台南市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣等地均有業者於將農地非法移作他用、傾倒事業廢棄物或工廠排放廢水，違規經營面積達24萬2007平方公尺；南投地區則有業者竊佔國有地並破壞水土保持，違法開發經濟農場、闢建果園，面積達3萬6126平方公尺。

桃園市、嘉義縣等3處業者於農牧用地或河川地違法闢建露營區，面積達1萬1971平方公尺，更有民眾以出口樟木名義，合法掩護非法，於報關物品中夾帶30袋盜採牛樟木，銷往中國牟利；另還有民眾於桃園市山坡地整地破壞水土，闢建宮廟，面積相當1個足球場大。

調查局表示，農地非法移作他用或傾倒事業廢棄物問題仍層出不窮，非法闢建經濟農場或果園則多位處特定水土保持區，潛藏土石滑落危險，為保障農業永續發展及國人生活環境安全，調查局將持續介入偵辦，嚇阻業者不法賺取黑心錢。調查局並呼籲社會大眾勇於檢舉，共同保育國土資源及環境永續發展。

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