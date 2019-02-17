濫墾3千坪 三峽山坡地又遭「鬼剃頭」

2019-02-17

居民憂土石流 多次檢舉 才罰3次66萬元

〔記者邱書昱／新北報導〕山坡地又遭「鬼剃頭」！新北市三峽區東眼段一處私人所有的山坡地遭濫墾，光禿禿景象與一旁綠意盎然的山林形成強烈對比，民眾使用空拍機拍下有如「鬼剃頭」的全貌，當地居民憂心颱風來襲恐引發土石流；新北市政府農業局山坡地保育科長金雷表示，從二○一七年起接獲多次檢舉，濫墾面積約三千坪，已罰鍰三次共六十六萬元，並移送新北地檢署偵辦。

私有地伐木整地約2年 勘查後已停工

居民指出，這處山坡地是私有地，大約一、兩年前開始施工整地，砍伐很多樹木，聽說幕後是景觀餐廳的劉姓業者，整地後想要蓋屋出售，雖然農業局派人勘查後，業者已停工，卻不見植生復原跡象，四、五月即將進入颱風季節，萬一颱風豪雨引起土石流，附近民宅的生命財產安全堪憂，市府應「硬起來」積極取締，要求業者復舊。

居民促市府硬起來取締 要求業者復舊

關心此案的民眾也利用空拍機拍攝遭到濫墾的全貌，表示被濫墾的地點位處「大豹社部落」的分支「有木社部落」，當地曾有先民生活的遺跡，擔心歷史遺跡遭到破壞。

金雷指出，二○一七年接獲檢舉後，立即通知三峽區公所前往查報，濫墾面積約三千坪，確定是劉姓所有人未申請水土保持計畫就先行整地，依違反「水土保持法」裁處六萬元罰鍰；二○一八年再度接獲該地違規整地，立即勒令停工並開罰最高額度三十萬元罰鍰，要求劉姓所有人實施水土保持處理與維護，由於違規情節重大，也移送新北地檢署偵辦。

金雷說，二○一八年九月繼續追蹤當地植生改善情形時，發現劉姓所有人未有改善動作，再度開罰最高三十萬元罰鍰，前後三次共裁罰六十六萬元，劉姓所有人曾提行政訴願，但今年已被駁回，罰鍰已全數繳納。

記者多次致電劉姓所有人，但一直聯繫不上，他經營的公司人員後來代轉達，他不願受訪。

山坡地濫墾 新北市府︰利用空拍巡查

三峽區公所經建課課長黃烟欽表示，去年九月，劉姓業者陸續撤離施工機具；金雷說，根據法規，植生率必須恢復到八十％以上，今年一月廿九日再度現勘，目前正在辦理植生作業。

金雷指出，對於山坡地違規開墾案件，除了各區公所派人定期巡查之外，也會結合衛星影像及空拍機等進行巡查，未經申請核准，擅自在山坡地改變地形、地貌者，將處六萬元至三十萬元罰鍰，情節嚴重將移送法辦。

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