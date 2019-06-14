破壞國土全台破百萬平方公尺 福壽山農場名列其中

2019-06-14 12:06

〔記者黃捷／台北報導〕交通部觀光局去年3月公布竊佔國土、濫墾山坡地的露營區後，法務部調查局陸續發動數波搜索行動，昨再度出擊，兵分12路搜索涉嫌竊佔國土、破壞水土保持的業者營業處所，共約談105名犯罪嫌疑人，石碇龍安宮、桃園石門水庫露營區、台中退輔會福壽山農場都羅列其中。

調查局此次搜索行動遍及全台各地，共動員台北市調查處等18個外勤處站、近3百名調查人員，偵辦案件囊括法經營露營區、觀光農場、農地非法使用、非法佔用國有地、濫墾山坡地、破壞水土保持及倒有毒廢棄物等。

此次搜索對象中較令人矚目的露營業者包括，桃園「水漾石門」高級露營區，違法開發水土保持區域，以及台中市退輔會福壽山農場，違法開闢茶園，導致周遭土石坍方，都嚴重影響當地水土保育，加上其他4處涉嫌違法的露營業者，違法開墾山坡地面積達6萬9700平方公尺，約有6個足場大，至今仍有大量民眾前往消費。

觀光牧場部分，調查局追查出新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等11處業者，有的大範圍竊占國有地，有的則破壞水土保持，長期賺取龐大不法利益，合計面積達134萬4959平方公尺，相當於4個台北101大樓樓地板面積。

另在花蓮美崙工業區也有不肖業者，將灰粉等工業廢棄物集中後，趁黑夜運送至數公里外的農地偷偷傾倒，嚴重破壞土壤酸鹼值及汙染地下水，該農地作物若被民眾吃下肚恐影響健康，目前已知至少有8起大規模傾倒廢棄物、排放廢水案件，受影響土地面積達5萬9022平方公尺。

新竹縣、宜蘭縣2處也有業者違法於港區或農地魚塭經營水產養殖，面積達1萬餘平方公尺，其中一處位於新竹鳳坑漁港，該港區原先就有泥沙淤積現象，業者逕自堆放鋼筋混凝土製的豆腐塊阻擋海流，使淤積問題更嚴重，以便養殖文蛤牟利。

另位於新北市石碇區的龍安宮，在山地闢建宮廟卻未做好水土保持措施，經地方政府勸導後仍未改善，總面積相當2個足球場，嚴重破壞生態。

就連外島金門縣都有涉嫌竊佔國土情事，地主違法佔用金門大學旁國有地並放置貨櫃物，再出租給全家便利商店經營，牟取不法利益。

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