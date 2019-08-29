30年家庭代工存2百萬 87歲王游秋香捐救護車

2019-08-29 14:36

［記者許倬勛／桃園報導］銅板收入的傻瓜希望工程！87歲的王游秋香30年如一日，靠家庭代工存了2百萬元，買了一部頂級救護車，今天捐給聯新國際醫院，這也是院方首次收下民眾的捐贈。

30多年前，王游秋香的母親半夜因急病突然全身痙攣、意識不清，但當時交通、醫療都不普及，叫不到救護車與計程車，延誤了治療的黃金時間，一直是她心中的遺憾，促使她發下捐車宏願。

王游秋香說，她自知學經歷都不如人，為使願望成真，她到處打零工、接家庭代工，從賣狗皮膏藥到手工編製藤椅都做，即使利潤微薄，每件只有2元、5元的收入，王游秋香不忘初衷，從不喊累「救不到自己的媽媽，也要救到更多的人」。

王游秋香花了25年存滿150萬元，但隨著科技進步，基本型的救護車配備不足，她動念要跟上時代升級捐頂級救護車，打聽下需2百餘萬元，又多花了五年的時間才達標。

等待積沙成塔，花了30年光陰，王游秋香不覺可惜，今天親手將車鑰匙交到聯新國際醫院院長黃忠智手中，她說，起初捐車是為了紀念過世的母親，後來轉為對社會的大愛；黃志忠說，絕不會辜負這份善念，盡力救治每個來院的病人。

院方表示，救護車搭載擔架、氧氣供應設備、抽痰機等急救器材，規劃將救護車加入機場醫療中心陣容，支援國際醫療與緊急後送服務，守護國內外的民眾。

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