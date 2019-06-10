高雄老董依夢境捐救護車 第20輛捐苗栗縣

2019-06-10 12:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕高雄市澤霖工程企業有限公司董事長陳品文，經營事業有成，7年前開始陸續捐贈護車給相關縣市，最近購置造價278萬元第20輛救護車，今天捐贈給苗栗縣政府消防局，供偏鄉的獅潭消防分隊使用。苗栗縣長徐耀昌在贈車典禮中指出，盼藉此拋磚引玉，號召更多企業或民眾積極參與公益。

經營特殊塗料事業有成的陳品文指出，「施比受更有福報」是他父母親一再叮嚀的話，讓他銘記在心，會捐贈救護車源自7年前的一個夢境；他在夢中與兒子在美國州際公路騎機車，兒子超越他後就摔倒，趕緊爬起要叫救護車，未料人煙罕見，就突然從夢中驚醒，後來，他心想此夢境是不是暗示他要捐贈救護車。

陳品文說，當時，他生意還不是很好，但努力的籌措經費捐贈第一輛救護車，沒想到2個月後接到一筆生意，賺了好幾輛救護車，讓他真正感受到「有捨才有得」。

陳品文平時即熱心公益，默默行善，近年來除捐贈當地高雄市消防局救護車，更發揮大愛精神，陸續捐贈屏東、南投及嘉義等縣市共19輛救護車。今天捐贈第20輛給苗縣府消防局，並舉行捐贈儀式，由苗栗縣長徐耀昌等人代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

新救護車配有自動心臟電擊器（AED）、硬彎式喉罩式呼吸道（LMA）及血氧濃度機等新式器材，將提供獅潭分隊汰舊換新使用，提升偏鄉的救護能力。

苗縣府消防局長徐新淵表示，近5年來，所幸有賴像陳品文一樣的企業人士的幫助，消防局共接受了25輛救護車捐贈，總金額約6400萬元，讓縣民的生命及健康獲得更大的保障。

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