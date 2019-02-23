凱薪董座感恩消防員搶救創業工廠 30年後返鄉捐救護車

2019-02-23 21:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕還好有消防隊！彰化縣埔鹽鄉人施永春，30多年前離鄉背井到桃園創業，成立凱薪實業，未料工廠發生大火，施永春手足無措之際，看見消防人員拚命衝入火場救災，因而保住大部分財產，他一直銘記在心。施永春近日得知故鄉埔鹽消防隊救護車老舊，決定以父親「「施西東家族」的名義，捐贈一輛價值380萬救護車回饋故鄉，施永春說，難忘消防隊恩情，終於完成報恩的心願。

施永春說，40年前高中畢業就北上打拚，後來在桃園成立公司，從事資源回收工作，某天工廠發生大火，生財器具隨時就要付之一炬，幸好有消防弟兄勇猛救火，讓公司財產減少損失，員工都平安，他一直銘記在心；幾年前他在工作中受傷，幸虧有救護車及醫護人員緊急救命，當時下定決心，只要有能力一定要回饋消防隊。

施永春認為，消防員時就像觀世音菩薩般的捨身救命，這次捐贈救護車以「慈雲號」命名，希望救護車每次出勤，都像觀世音駕慈雲出現，被救者都能平安無礙、離苦得樂。

埔鹽鄉長許文萍說，遇到緊急救護案件最需設備高效的救護車，埔鹽位處偏鄉，往返大型醫院常耗費不少搶救時間，有了這輛配備100多萬元的「自動心肺復甦機」的救護車，相信能造福更多鄉民。

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