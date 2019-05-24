新北前議長、義消總隊長陳幸進辭世 長子陳汪全代父捐贈救護車

2019-05-24 21:04

〔記者吳仁捷、王宣晴／新北報導〕新北市議會前議長、新北義消前總隊長陳幸進日前辭世，他生前致力為民服務、民眾福祉與警察治安、消防公安等部分，回饋地方不遺餘力，日前因病辭世；長子陳汪全先生延續父親遺願，今天代表其父親捐贈新北市消防局1輛救護車，新北市長侯友宜與消防、義消各界都當場觀禮，見證陳幸進一生的無私奉獻。

新北市前議長陳幸進從政40多年，為國民黨籍三重地區資深民代，曾任三重市民代表會副主席、台北縣議員、台北縣議會議長、第一屆新北市議會議長、新北市三重警察分局義警中隊中隊長及新北市義勇消防總隊總隊長，為新北及三重市民謀求不少福利。

今天的捐車典禮選在三重小巨蛋登場，新北市長侯友宜親自到場受贈並，回贈感謝獎牌，侯友宜說，陳故幸進前議長年熱心公益，深受地方各界好評與肯定，衷心感謝長子陳汪全延續父親的善行義舉，造福新北市民，該救護車可大幅提升新北市地區居家安全及到院前緊急救護服務品質。

陳幸進綽號寶石，一生豁達、為人和善、熱心公益，捐贈會場也以「盡義守忠 永遠的寶石 尊敬的議長」，表達對陳幸進的追思，生前創建寶石建設開發股份有限公司，陳幸進長子寶石建設總經理陳汪全傳承父親慈悲濟世精神，捐贈新北市救護車，救助更多民眾免於危難之中，也希望達拋磚引玉之效，引領各界投入更多的公益善行造福市民。

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