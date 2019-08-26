為吸毒淪為「法師」性玩具 傻女泣訴「我什麼都沒有了」

2019-08-26 06:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣傅姓男子是以誦經為業的法師，染上毒癮的他，會提供毒品給已婚女子小婷（化名）吸食，小婷也因此淪為傅男的性玩具，不但被傅男性侵害與猥褻，還被拍下裸體等不雅照片，小婷的父親甚至撞見傅男趴在女兒身上的不堪畫面，為了吸毒付出慘痛代價，小婷激動落淚告訴法官，丈夫跟她離婚，「我什麼都沒有了」，法院依強制性交罪與強制猥褻罪判傅男6年6月徒刑，吸毒部分由檢方偵查中。

判決書指出，國小畢業的傅男是法師，但沒有證照，他染有毒癮，會提供毒品給小婷吸食，去年1月5日下午，小婷到傅男住處甚久，小婷的父親感覺怪異，到傅男住處查看，竟撞見傅男趴在小婷身上，兩人雖都穿著衣褲，行為卻過度怪異，其父趕緊把小婷帶回家。

事隔半年餘，去年7月間，小婷向一位男性朋友透露，傅男性侵害她，還拍下兩人性交畫面，用來威脅她，友人轉告小婷的丈夫，小婷丈夫與傅男談判，取回存在平板電腦內的不雅畫面，交給小婷報警揭發，之後與小婷離婚，小婷與傅男吸毒部分，檢方仍偵查中。

檢方調查，小婷去年1月底至7月上旬，到傅男住處吸免費毒品時，被傅男性侵害1次得逞，2度為傅男手淫，2度被傅男強制猥褻，全都被傅男持平板電腦偷偷錄影，另外，傅男的平板電腦還有15張小婷裸體等不雅照片，是趁小婷吸毒神智不清時，脫下小婷衣褲拍攝。

小婷於彰化地院一審時指控，傅男用不雅畫面威脅她提供性服務，卻又翻供說，她是為了吸免費毒品，願意脫衣服讓傅男拍照，也同意為傅男手淫，她還數度激動落淚說，她每次想起傅男握有不雅照片，就憂慮得睡不著，丈夫也為了此案（性侵與猥褻）跟她離婚，「我什麼都沒有了，請法官幫我作主」，一審認定兩次手淫不構成強制猥褻罪，僅構成妨害秘密罪，依觸犯強制性交罪1次，強制猥褻罪3次，判處傅男6年6月，妨害秘密罪則判刑6月，可易科罰金18萬元。

傅男上訴二審，他不否認猥褻與性侵小婷，但他辯稱小婷離婚之因，是吸毒被丈夫發現，與他無關，小婷常到他住處吸毒，吸毒後在他家休息玩手機，第一次被性侵害後，還是一再到他家吸毒，不擔心再度被侵犯，也不在乎是否又被拍下不雅畫面，聲明法院以「犯情輕微且情堪憫恕」減刑，台中高分院卻認為，傅男行為惡劣，性侵猥褻豈有情堪憫恕之處？維持一審原判，強制性交與猥褻可再上訴。

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