OL泥醉遭撿屍性侵 惡狼竟是男友朋友

2019-08-22 17:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕家住台南市的女子為替人排解糾紛，前年邀到高雄一家PUB，遲到被罰了3杯酒，接著再混了數杯啤酒，醉到意識模糊，半夜被她男友的朋友叫計程車載到旅館投宿性侵，性愛過程還被錄影，事後，被告辯稱對方沒有反抗拒絕，仍被依乘機性交罪判3年8月。

前年7月9日晚上11點50分左右，女子為了幫人調解糾紛，獨自從台南應邀到高雄一家PUB喝酒，在座還有多名不是很熟的朋友在場，她到場還沒來得及吃東西，就被要求罰3杯龍舌蘭酒，幾輪敬酒之後，混了數杯啤酒下肚，讓她不勝酒力，開始跑廁所嘔吐。

女子最後在沒有意識的情況下，被男友的楊姓友人叫計程車載到蓮潭會館投宿，被害人斷斷續續意識到，她上了車子，進了房間，到廁所嘔吐，躺在浴室沖澡，被抱到床上撫摸身體，最後天亮時，遭性侵射在身上，事後她趁著被告睡著，獨自搭計程車離開飯店，向友人及男友求援報案。

楊男到案否認性侵，還提供當晚兩人發生關係的影片，指女子和男友吵架，心情不好。雙方對話提到，「妳上一次喝這麼多，這一次他媽的妳給我裝醉」、「心情不好…妳就可以耍人」，整個性愛過程都被手機拍下。楊男辯稱，雙方是合意發生關係。

不過，法官傳訊案發前後的相關證人指證，被害女子當晚確實醉的很厲害，且哭著向友人求援，因無力反抗才會讓楊男性侵得逞，橋頭地方法院依乘機性交罪判楊3年8月。全案仍可上訴。

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