渣男分飾兩角拐嫩女啪啪啪 不啪就嗆PO性愛影片

2019-08-21 22:35

〔記者王俊忠／台南報導〕網路交友陷阱多，年輕女子尤其要當心！

葉姓渣男一人分飾兩角，在網路結識台北19歲女子小綺，哄騙女方傳裸照、自慰影片，葉男再佯稱介紹男友，誘小綺到台中發生性關係，還拍下小綺裸照和性愛影片，事後小綺反悔想斷絕往來，葉男再以不同身分恫嚇要散布不雅影照，3度與小綺約到台中「上床嘿咻」，台南高分院以4次恐嚇危害安全罪合併判葉男1年10個月徒刑。

至於葉男被控4次性侵小綺，第一次檢方不起訴；後續3次，二審合議庭以性愛影片未顯示女方是違反意願遭葉男強制性侵，女方供詞也前後不一，有明顯瑕疵，不足以作為論罪依據，都判葉男無罪，此案還可上訴。

判決指出，葉男於2014年8、9月間在臉書以「劉凱」、「陳志寶」等化名，結識了19歲的小綺，他化身陳志寶向小綺告白，再以劉凱身分遊說小綺與陳志寶交往，小綺答應後，竟還傳裸照與自慰影片給陳志寶、劉凱。

不久，葉男以陳志寶身分向小綺說，「要介紹其他男友給她」，雙方約於同年10月10日下午在台中客運站見面，葉男以陳志寶身分出現、要小綺叫他「爸爸」，接著到旅館嘿咻（檢方不起訴），過程中，葉男拍下小綺裸照與性愛影片。事後，小綺深感後悔，關閉臉書帳號，想與網友陳志寶、劉凱斷絕往來。

同年10月11日凌晨，葉男以劉凱名義傳訊息嚇小綺說，不雅照可能被盜、外流，要小綺與陳志寶繼續聯絡，葉男再於10月12日、14日上午與小綺約到台中兩處摩鐵與旅館發生兩次性關係（一、二審都判葉男無罪），也都拍了小綺裸照與性愛影片。

後來，小綺有意與陳志寶終止交往，但葉男再以陳志寶身分傳訊恫嚇，「妳想紅，我一定讓妳紅，拿這隨便PO上網，人家就去舉發，我直接拿給媒體，新聞絕對報導，看妳會不會出事？妳不用做人，妳家裡也不用做人了！」小綺迫於無奈，同年10月16日凌晨再與葉男聯絡到台中客運站碰面，到摩鐵上床（一、二審都判無罪）。

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