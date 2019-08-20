嚴肅的乾爹原來是匹狼！還想不倫當乘龍快婿

2019-08-20 06:15

［記者楊政郡／台中報導］生性膽怯的13歲「小敏」（化名），稱呼父親友人葉男「乾爹」，「乾爹」經常大聲怒罵、威逼小敏屈從，今年元月13日假借載她赴約，竟在車上對其性侵得逞，回來後還主動對小敏父親稱「岳父」！小敏父親驚訝之餘追查發現上情提告，葉男被依加重強制性侵判8年6月徒刑。

據悉，49歲葉男有妨害性自主、詐欺、恐嚇取財、竊盜等案件，2016年中執行完畢，無家可歸，將戶籍遷到小敏的父母親、舅舅（葉男與舅舅是牢友）位於南區住處，並一起生活1年多，雖然葉男已搬離，但好朋友仍經常回來小住、或聚會喝酒。

小敏生性膽怯，生理及心理素質均未成熟，遭成年人恫嚇、辱罵時，極易膽怯、畏懼，葉男平常對她嚴肅，要求稱呼他為「乾爹」，小敏畏懼之餘不敢不從。

今年元月13日下午，葉男過來找小敏父親喝酒，得知小敏想外出到同學家玩耍，藉口順路可以載她，中途卻載到咖啡廳，小敏母親發現後，到咖啡廳想載走小敏，竟被葉男厲聲辱罵，雙方吵了1小時餘，小敏母親還是放棄而讓葉男載送小敏返家。

不料當天下午離開咖啡廳，在車上葉男親吻小敏臉、嘴、撫摸胸部，喝令為其口交、指侵，又以陰莖插入性侵，小敏劇痛多次呼喊「很痛」，還扭動身體表示拒絕，仍被性侵得逞，才載送小敏返家，當晚9時許，葉男與小敏父親飲酒，酒後竟稱他「岳父」，驚訝之餘詢問獲悉上情後並提告。

小敏母親說她去咖啡廳載小敏回家，葉男就動怒，用三字經罵，堅持他要載，一直說他是小敏的乾爹，為何不能帶她出去，伊說很晚了，他還是繼續罵，一直盧快1個半小時，小敏在旁都有看到。

審酌被害人生理心智尚未發育完全，被告為逞獸慾，犯情令人髮指，所生危害甚鉅，犯後未與告訴人和解，未賠償損害，未見反省與悔過之意，不宜寬待。

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