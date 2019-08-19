Uber司機性侵酒醉女 還拍吐照加收「清潔費」

2019-08-19 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州（Pennsylvania）日前一名優步（Uber）司機日前涉嫌「撿屍」醉酒女乘客，犯案當天不僅趁機性侵乘客、延長車程，甚至在性侵後要求女乘客支付150美元（約台幣4696元）清理嘔吐物的費用；15日在陪審團將近3小時的審議後獲判有罪、拒絕保釋，等聽證會被判刑後，他甚至可能會面臨驅逐出境。

綜合外媒報導，27歲埃及裔男子埃爾加法理（Ahmed Elgaafary）來自賓州蘭斯代爾（Lansdale），去年2月10日凌晨在福吉谷賭場及度假飯店（Valley Forge Casino Resort）外接到這名酒醉女乘客，趁乘客無意識下藉機到後座性侵得逞，讓15分鐘的車程變成53分鐘，甚至還拍下被害人閉眼、臉上有嘔吐物的照片，作為女子在車上嘔吐的證據，除了把車程延長推給女子嘔吐，還要求加收清潔費。

受害女乘客事後說，完全不記得出飯店後的情況，直到隔天發現腿部有瘀傷，懷疑自己遭到性侵才報警；警方循線找到埃爾加法理，埃爾加法理原堅稱沒有性侵女乘客，直到女方體內驗出他的DNA，他竟然改口反控是受害者勾引他才會發生性行為，不是「性侵」；律師也在法庭上辯稱，埃爾加法理只是為了瞞著「懷孕妻子」，其實和女乘客是合意性行為、並沒有「性侵」。

15日，經過陪審團將近3小時的審議後，法官目前已經判定埃爾加法理有罪，已經撤銷保釋，但刑度還要等聽證會後才會出爐；由於埃爾加法理為埃及裔，未來被判刑後，可能會面臨驅逐出境，到時將會被遣返埃及。

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