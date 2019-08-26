性侵檳榔西施判4年 鄉代之子上訴被駁回

2019-08-26

〔記者錢利忠／台北報導〕宜蘭縣某鄉民代表的兒子張睿紘，找檳榔西施小花（化名）到家中喝酒聊天，竟趁機性侵，並調侃說「妳都不叫，我好像在X死魚」等語；小花淚控，張男以鄉代之子身分嗆說熟識黑白兩道，她才不敢抵抗，一審依強制性交罪判4年徒刑，張男上訴，高等法院以上訴書逾期且未敘述具體理由駁回。

判決指出，有公共危險前科的張男，前年要小花帶6瓶啤酒到家中聊天，小花下班後帶酒去找張男，幾杯黃湯下肚後，小花想離開，卻被張男性侵。

小花指控，張男常說他父親是鄉代，熟識黑白兩道，她怕若不順從，她與家人恐遭張男傷害，才沒激烈反抗，當時張男表情凶惡，她怕被打不敢呼救；張男完事後對她說，這3個月有（懷孕）的話，他會負責。

後來小花透過乾哥將此事告知張男的父親，張男得知勃然大怒，帶著醉意前往檳榔攤找小花麻煩，當時還因聲量太大遭鄰居檢舉，警員到場張男卻嗆說：「我是代表的兒子，這樣還要查身分證嗎？」

張男辯稱是小花自願跟他發生性關係，他當時曾拒絕，且小花稱他出手拉人，但事後驗傷卻沒驗出有傷。

法官認為，張男在警員到場時曾多次挑釁，並一再以父親的地位施壓，認為小花因此心生恐懼的說詞為真，且事發後小花還罹患創傷後壓力症候群，考量小花與張男並無結怨，沒有誣陷張男的動機，張男否認犯行，態度不佳，判4年徒刑。張男嗆警所涉妨害公務部分判刑3月，可易科9萬元罰金。張男上訴二審被駁回，可上訴。

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