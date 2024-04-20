超癡情！從未愛愛卻生2子 越南老婆不告而別 彰化男苦候20年決定放手

台男苦尋越南妻20年未果，訴請離婚。彰化地院認為其妻惡意離棄，准許離婚。（資料照）

2024/04/20 22:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名男子與越南籍妻子（A女）結婚26年，但兩人婚後從未有性行為或人工受孕，A女卻連生兩兒子，男子仍悉心照料，但婚後6年，A女竟帶著兩兒子回越南，還拿走男子印章、身分證辦信用卡。男子不信對方棄他不顧，在台灣苦等A女，甚至到越南苦苦找尋，找了20年還是一場空，只能心碎的向地院提離婚訴訟。

判決書指出，男子與A女於1998年6月間在國內辦理結婚登記，婚後A女不願與丈夫同居於一室，也不履行夫妻間同居義務，兩人也沒有發生性行為或進行人工受孕，可是A女仍在6年內陸續懷孕生下長子和次子。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，2004年某月，A女在產下次子後1個多月，便帶著2位孩子返回越南，也未在返回台灣，從此音訊全無。男子事後發現，A女離開前還拿他印章和證件辦理信用卡，並將他名下的機車典當，令他感到傷心欲絕。不過男子仍對A女抱有情感，多年來不斷打探，甚至於2年前搭機前往越南尋找A女跟兩名子女，可惜尋無下落。

男子妹妹也為哥哥抱屈，指控A女常常外出，一開始有跟哥哥一起睡，後來兩人就分房睡，最離譜的是第2胎生完剛滿月，就急著拖著行李，帶著兩個小孩離開，迄今20年都沒回來過。

法官審理認為，A女無心與原告共同經營婚姻生活，違背同居義務，經查A女，沒有不能同居的正當理由，觸犯民法「惡意遺棄」罪的規定，對於男子請求離婚，判決准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法