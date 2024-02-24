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外配忍了20多年！夫每月僅給1萬養5口 法官判離婚

彰化一名外籍配偶為了養家，身兼三份工作20多年，丈夫還出言嘲諷，她忍無可忍到法院訴請離婚。法官認為，兩人感情盡失，判准許離婚。（資料照）

彰化一名外籍配偶為了養家，身兼三份工作20多年，丈夫還出言嘲諷，她忍無可忍到法院訴請離婚。法官認為，兩人感情盡失，判准許離婚。（資料照）

2024/02/24 18:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名外籍配偶A女嫁到台灣20多年，丈夫B男每月只給1萬元，她要照顧公公及養3個女兒，只好兼了3份工作賺錢養家，但B男依然故我，A女在忍無可忍到法院訴請離婚。彰化地院審理，法官認為二人感情盡失，並分居多年，已達難以維持婚姻之重大事由，判處離婚。

判決書指出，B男長期在中國工作，1998年與A女結婚後育有3名子女，起初B男每月寄1萬元給A女，作為支應家庭全部開銷的生活費，私下則把存摺及印章放在自己哥哥保管，不讓A女有機會拿到錢。離鄉背井的A女只好兼3份工作養家，2001年後B男返台工作，仍堅持每月只給1萬元，但家中吃飯人口多一人，A女只得更認真兼差，兩人感情也因此疏離，分房而睡。

A女主張，B男每天下班就坐在電腦前玩遊戲到凌晨，對家務幾乎沒有參與。2013年間她車禍受傷，無法再兼差，此時B男卻斷絕提供生活費，她被迫去學按摩並與朋友開設按摩養生館維持家計，每天工作到凌晨2點；有時太累就睡在店裡，漸漸的自2017年開始分居，認為兩人關係已形同陌路，因此要求離婚。

兩人女兒出庭作證時表示，爸爸媽媽很少互動，連過年過節，媽媽要去賣東西，爸爸也不會協助，還會指責媽媽不做家事；但實際是1萬元生活費根本不夠應付全家開銷，爸爸還會因為媽媽工作晚回來抱怨，如果再把家當旅館，就要離婚等語；但爸爸下班後只會在房間玩電腦，連照顧爺爺的事都是媽媽處理，後來媽媽搬出去住，爸爸也沒有挽回或改變。

對此B男主張，A女工作地點也在住家附近，並不能以工作理由而不返家，當成分居的正當理由，因此不同意離婚。

法官審理認為，兩人因財務經濟、家務分擔問題溝通不良，迄今分居已逾6年，顯見雙方感情盡失，夫妻生活已有名無實，彼此已無夫妻間互信、互諒、互愛之基礎，婚姻已經出現破綻，確實有難以維持事由，雖然A女搬離住所，但B男長期疏於經營婚姻，亦有責任，判准離婚，全案可上訴。

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