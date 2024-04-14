獨家》國內防詐史上最大宗財損案 警逮逾30嫌贓款已無法追回

警方提醒小心詐騙集團。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/14 11:02

〔記者劉慶侯／調查報導〕64歲葉姓女婦人，遭「假檢警」的訛騙，給付出高達1億8000多萬元，創下國內治安史上遭詐騙單一案例的最高財物損失紀錄。北市警中山分局歷經1年多蒐證追緝，陸續逮獲車手、人頭戶等共30餘名犯嫌，但贓款未能追回。全案仍在偵辦中。

據了解，葉姓婦人家境相當優渥，家族經營投資類商賈，長年居住在美國。葉姓董娘退休後，經常獨自一人住在北市中山區大直一帶的豪宅。

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警方表示，葉婦是在2022年2月接到未顯示電話號碼的來電，對方自稱是台北市中正區戶政事務所人員，指稱她的電話門號遭盜用，致使有被害人的資料流失，門號並涉及偵辦中的洗錢案件，已由台北地檢署分案處理。

葉婦受到驚嚇，果然又再接到自稱台北地檢署檢察官的電話，對方進一步騙說要葉婦交出所有海內外的帳戶款項「監管」，才不會惹禍上身，否則檢方會將她所有資產全數凍結。對方並用嚴厲口吻說「偵查不公開」，恫嚇葉婦不得對外張揚，以免洩密影響偵辦進度。

葉婦為「自證清白」，先是拿出一批價值數百萬元的黃金飾品，以面交方式給出面的假檢察官；但是在詐團的不斷的威逼下，葉婦再將自己持用的三個網路銀行帳號和密碼提供給對方，又把豪宅押借貸數千萬元，並且將海外資金匯回入台灣網銀的帳號內，以供對方「監管存證」。

結果，葉婦和遠在美國的家人喊窮，終於引起兒子的注意，回台與母親詳細查問下，並查看存簿時，發現已被分成16筆轉匯出，總金額高達逾1億720萬元。葉婦趕緊打電話詢問也無人接聽，多方向真正的檢警查證下，這才知道遭到詐騙。

據了解，葉婦原本不願報案，最後在兒子的堅持下，才向北市警中山分局報案，由於損失金額過鉅，刑事局也配合協同介入偵辦。

警方調查，歹徒之所以能逃過銀行和警方多重臨櫃監管，就是看中網路銀行可供存戶獨力操作功能，一旦只要取得被害人的帳號和密碼，就能自己操作匯款。

此外，由於葉婦因投資和匯款的需求，因此設定每日每次的匯款限額高達990餘萬元，才讓詐騙集團車手能夠迅速的將大額贓款匯出，再轉匯至其他人頭帳戶。

警方專案小組經逾一年以上的追查，根據金流逐一傳喚和逮捕逾30名犯嫌，均依法函送台北地檢署，但贓款已被詐欺集團全數分批轉匯走，以致無法追回贓款。目前尚有多名嫌犯嫌警方仍在追查中。

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