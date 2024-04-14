單親媽養3孩 二度遇詐房子遭坑殺

簡嫌和同夥討論如何坑殺陳婦。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/14 05:30

專挑弱勢、有房產下手

〔記者劉慶侯／台北報導〕無地政士資格、卻掛牌營業的簡姓男子，得知陳婦被詐欺集團坑害而身揹鉅債，誆稱可代為低利率借貸，設計將陳婦市值一千五百萬元的房產，以九百萬元抵押給他合作的馬姓金主，但實際僅給陳婦七百八十五萬。簡男還立約言明一年後，陳婦若不以九百萬元將房子買回，產權將歸馬男所有，巧取豪宅將房產佔為己有，淨賺約七一五萬元。

假代書騙可低利率借貸

經台北市警局刑警大隊偵三隊蒐證發現，簡嫌等二人經常商量如何坑殺借貸民眾，還挑明「要挑弱勢族群」、「持有房產者優先」，依詐欺、偽造文書罪嫌將二嫌送辦，均遭檢方聲押獲准。

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警方調查，五十二歲陳婦的丈夫過世後，獨力撫養三名子女，未料過年前遭「假投資」詐騙，向地下錢莊借貸六、七百萬元下場拚搏，最後血本無歸，還欠下重利，她想將她新北市汐止的房屋向銀行扺押借貸，經介紹而結識在桃園經營代書業務的卅五歲簡男。

價值1.5千萬只借到715萬

警方表示，簡嫌認為陳婦僅國中學歷，很好騙，因此設局「零元購」侵吞她房產，誆稱馬姓金主可借九百萬元給她，但要求她先將房屋抵押過戶，她仍可住在原處，只須每月支付三萬元租金當利息。

最惡毒的是，簡嫌明知陳婦根本無法在一年內償還九百萬元借貸，還要求她簽立「買賣附買回」的合約前往公證，言明一年內陳婦若遲付兩期租金，或無法如期清償，她價值一千五百萬元的房屋產權，將盡歸馬嫌。

遲付兩期租金 屋就沒了

簡嫌等人向銀行借貸九百萬元，再巧立各項收費名目，剋扣其中一一五萬元，只給陳婦七八五萬；合約規定陳婦一旦違約，簡嫌不僅可直接將房產出售，獲取六百萬元房屋價差，連同先前一一五萬元「服務費」，不費分毫的就淨賺七一五萬元。

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