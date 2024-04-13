玩交友軟體偽裝在美工作台灣人 詐女網友40萬這下要被關了

廖姓男子裝成美國人騙錢，雖然他自稱是想讓小花離開自己，但南院不相信。（記者王捷攝）

2024/04/13 13:28

〔記者王捷／台南報導〕廖姓男子疑似覺得「交友詐欺」很好騙人，因此在交友軟體上偽裝成在美國工作的台灣人，以便宜購入PS、3C產品引誘小花（化名）不斷匯款，一年多來騙小花快40萬，不過廖男在分局做筆錄時還說，他以前真的是在美國，願意拿綠卡給警察看，台南地方法院審理後，認為廖男涉詐欺取財罪，判他8個月，不可以易科罰金。

2021年時廖男在交友軟體Lemo認識小花後，2人交換LINE，廖男自稱因工作居住在美國，雖然經濟困難，但是可以幫她在國外買東西，兩人聊天之後很快就建立信賴關係。

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廖男以各種藉口向小花騙錢，像是自己罹患癌症、失明，甚至假稱幫小花買了LV包跟PS遊戲機，但需要錢處理海關問題，小花在廖男的多次請求下，從2021年8月至2022年6月間，分多次將總計39萬9000元匯款至廖男指定的銀行帳戶。

直到小花發現，廖男都沒有還她錢，也沒有把要幫她買的東西送來，這才驚覺可能被詐騙，隨即向警五分局報案。警方迅速介入調查，問到廖男到底錢花去哪了，廖男才說他一直要錢，是為了讓小花趕快離開他，根本沒有要騙小花，這些錢都被用來當他的生活費。

但是，南院審理過程審視了大量證據，包括兩人的通訊記錄和銀行交易紀錄，確認廖男的詐騙行為。法院認為，廖男利用小花的信任進行持續的詐騙，嚴重侵犯了小花的財產權利，所以判處8個月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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