貸款不成房產還慘遭法拍 6詐團成員收押

2019-08-22 10:28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢警今宣布偵破一個假冒銀行的詐騙集團！南投有原住民為了讓重病母親安享晚年，收到名為「玉山國際」的簡訊廣告，誤信對方是銀行關係企業，打電話洽詢貸款卻落入重利詐騙陷阱，貸款不成，還揹一身債，不動產慘遭法拍，被害人寫信向雄檢血淚控訴，檢方日前指揮憲警調人員在北、中、南等地搜索，逮捕鄭姓等15名涉案男女，其中鄭姓等6嫌，聲押獲准。

專案小組也查扣現金新臺幣630餘萬元、3部BMW、2部賓士轎跑車，以及受害民眾申貸文件、電腦、新人教育手冊、電腦、帳冊等贓證物，全案依加重詐欺等罪嫌擴大偵辦中。

據了解，檢方接獲被害人檢舉後，指揮刑事局電信偵查大隊偵三隊、高雄市刑大偵一隊、高雄市調處、高市憲兵隊等單位，共組專案小組展開偵辦。

檢警調查，這個以鄭姓男子為首的詐欺集團，假冒銀行相關企業，瞄準信用條件不佳、急需用錢或不諳房貸申辦規定卻想要申辦房屋增貸、二胎貸款的民眾，利用簡訊、FB、傳單等管道廣發廣告，以保證申辦、超低利率等等廣告台詞吸引被害人誤信有特殊管道可協助其貸款，進而接觸後，卻反遭誘騙將房地產抵押借取民間高利貸，俟被害人無力繳納年息高達30%之利息後，隨即向民事法庭聲請強制拍賣被害人所抵押的房地產，造成不少被害人流離失所卻仍未獲得一分一毫貸款，欲哭無淚。更有被害人於FB知名「爆料公社」社團血淚控訴遭騙經過。

檢警調經多月蒐證，日前動用專案小組逾70餘人，兵分多路，至高雄市、臺中市、臺北市等地，針對該集團總公司、會計公司、主嫌住處等地進行搜索並拘提鄭男等15名犯嫌，查扣現金630餘萬元、雙B高級轎車5部、公司報表、教戰手冊、電腦主機、手機、帳冊、佣金表等贓證物。

專案小組根據查扣到的佣金表估算，這個詐欺集團僅僅1個年度不法獲利超過1億4千萬元，鄭姓主嫌每月更可抽取高達100萬元以上之佣金，集團幹部成員出入均以BMW M5、賓士CLS63 AMG等名貴跑車代步。

全案經檢察官複訊後，認被告鄭姓負責人與方姓部等6人，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺等罪嫌，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警提醒民眾，金管會早已明令禁止各家銀行，不得受理代辦公司轉來的貸款案，民眾如有資金需求，務必尋求合法正當金融機構，仔細詳讀合約，多方求證以避免上當受騙。

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