93歲失智老母 看到植物人愛子「牽條條」

2019-08-13 20:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕56歲的油漆工阿森去年嚴重中風變成植物人，中低收入戶的他在今年2月入住創世基金會台中院，93歲老媽媽近年也接受創世原床泡澡服務，今天出席創世義賣愛心柚活動，雖然已經失智失能，看到兒子立刻緊握他雙手「牽條條！」不肯放，母子連心，感動許多人。

阿森是家中么子、排行老四，三哥阿興說，阿森最會撒嬌，與媽媽感情最好，父親在他國中時過世，大哥、二哥已經外出工作，媽媽當洗衣工養大兄弟倆，母子感情深厚，直到成家立業還同住一起，生下兒女才搬家。

阿興說，媽媽3年前跌倒臥床，開始失智失能，變得誰也不認識，由他搬來同住照顧，阿森還沒中風，三不五時就來探望媽媽，看到媽媽就要討抱抱、討拍拍，雖然媽媽已經認不得阿森，仍被逗得笑呵呵，兄弟都親膩稱呼媽媽是「老情人」、「歐巴桑。」

自從阿森去年11月中風病倒後，母子倆都未見面，三哥說，曾告知老媽媽么弟中風變植物人，但媽媽似懂非懂，但是只要告訴媽媽，他要去創世看弟弟，媽媽就會點頭回應說「好，」這次母子兩人已不見半年多，他看到媽媽一看到弟弟就主動伸手牽手，眾人拍照時也不放手，非常感動，認為這是母子天性「媽媽應該還是記得最小的兒子。」

阿森一家命運多舛，阿森平日身體不錯，去年在家時中風倒地，發現送醫時已經很嚴重了，變成植物人，阿興說，大哥之前也中風，目前還在復健，二哥也病逝，現在只剩他身體算健康，照顧老媽媽。

阿森中風倒地後，妻子因車禍受傷，手受傷無法工作，兒女剛大學畢業，薪水也少，為中低收入戶，阿森原本在養護機構一個月費用要約3、4萬元，後來入住創世基金會，在政府及創世補助後，費用僅3千多元，減輕家中許多負擔，讓一家人可稍微喘息一下。

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