植物人哥哥不缺席！新娘全家到安養院拍大合照

2019-04-12 13:06

［記者王秀亭／台東報導］「一定要和哥哥分享這份喜悅！」明天將在台東舉辦訂婚歸寧喜宴的新人陳祖臨、陳祖寧，今天與家人穿上傳統服飾，選在創世台東院拍家族合照，就是不想讓植物人哥哥阿浩在這場喜宴中缺席，新娘陳祖寧說，雖然哥哥無法表達情緒，相信他一定由衷地開心、祝福。

創世台東院住民阿浩是家中老大，與4位手足情感深厚，原本打算高中畢業後從軍，紓緩父母的經濟壓力，未料17歲的一場車禍，成為植物人，是創世台東院開院後的第一批住民。

創世台東院院長王玉鳳表示，阿浩一家人情感凝聚力強，時常到安養院探望，每年過年必定帶阿浩回家團圓，大妹陳祖寧為圓哥哥從軍的夢想，毅然選擇軍職，進而認識家住屏東的未婚夫陳祖臨，小妹則看見創世用心照顧哥哥，也以成為護理師為職志，盼盡己所能回饋社會。

陳祖臨、陳祖寧與父母、兄弟姊妹們今天穿上排灣、魯凱族的傳統服飾，到創世台東院，只為與阿浩分享喜悅，還特地幫阿浩穿戴頭飾與傳統服裝，全家人圍繞著阿浩身旁大合照。

陳祖寧說，原本總以為有再大的事都有父母及哥哥扛著，哥哥發生事故後，讓自己瞬間成長，結婚是人生大事，哥哥絕對不能缺席，和未婚夫及家人討論後，決定全家人一起到安養院，相信哥哥無法用言語表達，心中一定是開心的。

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