奇蹟！婦女車禍昏迷27年 聽見兒子與人吵架竟甦醒

2019-04-24 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國一名婦女，1991年遇上車禍事故，事後遲遲未醒，豈料到了去年的某一天，她的兒子在病房內和人爭吵的聲音疑似讓自己「奇蹟甦醒」，結束她長達27年的昏迷。

綜合外媒報導，事發當年，年僅32歲的阿卜杜拉（Munira Abdulla）抱著4歲兒子韋伯爾（Omar Webair），在乘車途中發生車禍，被母親保護的韋伯爾僅頭部擦傷，阿卜杜拉卻身受重傷，此後昏迷不醒，成為植物人。

報導指出，後來，阿卜杜拉被轉送到德國一間醫院接受治療，結果在去年的某一天，韋伯爾在病房中與人爭論時，阿卜杜突然發出奇怪的聲音，而她在3天後終於恢復意識，且第一句話就是喊著兒子的名字。過了27年，此時阿卜杜已經59歲，她的兒子也早就長大成人，現年31歲。

據悉，昏迷多年後甦醒的案例相當罕見，醫生證實阿卜杜拉已經恢復知覺，甚至還能出聲與人交談，狀況一天比一天好。目前該家庭回到家鄉阿布扎比，而阿卜杜拉則正在進行物理治療和進一步的康復治療。

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