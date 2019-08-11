罕見！控訴最高法院「分案不公」 庭長楊絮雲夫婦明出面控訴

2019-08-11 23:57

〔記者楊國文／台北報導〕針對高等法院庭長楊絮雲控訴借調最高法院法官時遭「分案霸凌」一事，監察院日前赴最高法院展開調查，但淪於各說各話地步，始終保持低調的楊絮雲，今晚決定12日上午10時首度親自出面，在其夫、高院刑事庭庭長周盈文陪定下，在高等法院民事庭大樓廣場出面受訪，並提供遭羈凌經過和重要證據，接受外界公評。

此案因涉及最高法院是否有分案黑箱情事，已在法界喧騰一年多，雖然監察院已展開調查，但當事人、高院民事庭庭長始終低調不受訪，日前透過也擔任高院庭長的周盈文轉述她的心境是「痛心疾首」，楊絮雲認為分案遭到凌，時常是每天8時上班、晚上8、9點才下班，楊強調「司法是講是非的」，若司法院有心，很快就可以查明，何必家醜外揚煩勞監察院來調查，因此，楊提出四點主張，分別是：一、查明真相；二、懲處究責；三、健全制度；四、回復名譽。

周盈文舉例，楊絮雲從2017年9月7日起，到2018年5月21日為止任職最高法院法官共8個多月，負責特殊商事案件，這段期間，楊被人工指定分案共廿案，包括眾所矚目的RCA公安案、台新金和財政部間的彰銀經營權訴訟案，不少都被視為「難上加難」的案件，而楊一個人分的案件，比其他6個法官加起來共15件還多。

不過，最高法院本月1日也發佈新聞稿，指出絕無刻意分案不公，或利用分案制度惡整楊絮雲情事，並指出最高法院為確保分案作業的獨立性和公平性，確已實施電腦分案，絕對經得起外界檢驗。

最高法院有無分案不公案，已由監察院調查中，並訪談多位當事人並對質，楊絮雲庭長明天上午擬親自出面說明疑遭分案不公、霸凌始末，不再是只透過其夫、高院庭長周盈文轉述，且隨著重要證據曝光，勢必引爆本案另一波高潮。

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