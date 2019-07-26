妻被霸凌？法官大戰上級審 司法院說話了...

2019-07-26 22:55

〔記者吳政峰／台北報導〕高院法官周盈文為了同為法官的妻子楊絮雲疑遭分案霸凌的問題，26日與監委陳師孟等人赴最高法院對質，期間疑與書記官長徐昌錦一言不合大吵一架，掀起戰火，對此，司法院秘書長呂太郎表示這是最高法院的內部事件，宜由他們說明。

本案導火線起因於楊絮雲任職最高法院時，分到大量繁重案件，讓她覺得分案不公，不到半年就請調回高院服務，周盈文覺得妻子「被」指定分案，慘遭霸凌，向陳師孟等人說明，但因這是最高法院的內部事務，呂太郎認為分案規則非司法院執掌職權，應由最高法院說明為佳。

一名最高法院法官認為，本案是「一連串的陰錯陽差」，楊絮雲當時甫到任，不用分案，其餘法官則須分「雜件（較簡易的裁定案）」，而後最高法院成立環境、選舉等專庭，楊絮雲出任專庭法官，卻因合議庭有人請假，害她頻頻分到重大案件，卻一件雜件都沒有，認遭到霸凌，最後爆氣出走。

該法官表示，各級法院都不得「指定分案」，這是為了審判的獨立性與公正性，最高法院亦然，僅有「保密分案」；他看過人工分案程序，每個案件上面僅有編號，無從得知裡面是什麼案件，如何把特定案件指分給特定法官？

他指出，依最高法院法官的個性，若分案規則真的有問題，早就發難抗議了，不會只有楊絮雲這件，分案量與籤運有關，去年兩位法官分別抽到大量的貪污與金融案件，短期看來他們兩人確實案量過大，但從長遠來看，其實每位法官抽到的數量都差不多。

他強調，楊絮雲受到委屈後，專庭因此關閉，分案也改為電腦隨選，軟體設計比一審還先進，可望解決單一法官分到過多案量；至於如何解決民眾對指分的疑慮？他認為，如果真的出現違法指分案件，第一個跳出來抗議的一定是法官，民眾應有信心。

司法院能否設計出一體適用全國各級法院的分案軟體？呂太郎表示，因各法院的案件量、態樣、法官人數不同，且法律已授權各級法院自訂分案規則，只要符合公平原則，尚無強制規定的必要。

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