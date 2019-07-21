馬案法官的「自由心証」 陳師孟：是「司法正義」或「黨國遺緒」？

2019-07-21 00:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九被訴洩密案無罪確定，監委陳師孟已申請調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形。他在最新的「尖尾週記」以「法官撿到一把槍 ─ 哇塞，總統掉的」為題，他認為，馬英九的洩密案可以做為台灣司法的照妖鏡。他陸續要檢驗的不只是一審、還有更一審，也不只是公訴、還有立委柯建銘的自訴，這些都會顯示出這群判馬無罪的法官，以「自由心証」包裝的究竟是「司法正義」，還是「黨國遺緒」。

陳師孟說，在美國大法官心目中的「司法獨立的極致」，指的是讓總統屈服在法律之前，甚至總統因此乖乖下台。台灣呢？台灣許多司法官口口聲聲「維護司法獨立，不受外力干預」，聲量不比別人小，結果呢？除把幾位依據憲法行使監察權的監察委員「妖魔化」之外，對濫用權力的總統，有什麽具體作為嗎？

陳師孟認為，如果要拿一個台灣總統的案子與尼克森的水門案做比較，馬英九的洩密案應該是首選，該案一週前被判無罪定讞，不但沒有讓台灣人民見識到司法是「力抗總統濫權的堡壘」，反而印証了超過半世紀前雷震在《自由中國》社論的指控：「司法成了行政的附庸、政治的工具。」

陳師孟解釋，馬英九洩密案是從兩年半前北檢提起公訴開始，由於同案的被告黃世銘已經判刑確定，一般認為馬英九也是罪証確鑿、難逃有罪，但「好的開始」不一定是「成功的一半」，半年後該案的一審就判馬無罪。

陳師孟表示，本來「有罪無罪」的結論本身不應該單獨成為批評的對象，應該批評、也可以批評的，乃是判決有罪或無罪的依據是否充分、論述是否合理，若是客觀証據不足或主觀理由不備，那麽這樣的判決得不到支撐，就是法官的枉法裁判或濫權訴追，既不能用法官的「自由心証」來逃避檢驗，更不能假「審判獨立」來阻擋究責。

陳師孟感嘆，日前辭世的美國大法官史帝文斯，他生前毅然三次判定在位總統涉及濫用職權，無愧於大法官是「正義」（Justice）的同義字；我們這兒是一位前總統涉及濫用職權，蹦出一堆法官不惜曲解法律也要無罪開脫。台灣號稱正在進行司法改革，何其諷刺！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法