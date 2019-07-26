監委到最高法院查「分案霸凌」 法官點名怒嗆書記官長說謊

2019-07-26 16:25

〔記者張文川／台北報導〕監察委員陳師孟、高涌誠、蔡崇義，今上午赴最高法院進行行政調查，據指出，調查主軸在於最高法院的分案規則是否公平公開透明，起因是前最高法院法官楊絮雲，自認一直被分配到複雜案件，感受到遭「分案霸凌」，去年4月任期未滿一年就以家庭因素申請回任高等法院；監委近日接獲檢舉分案，今天至最高法院調查，目前仍在最高院書記官長室詢問官長徐昌錦。

楊絮雲的丈夫、高院刑事庭長周盈文中午11時53分也以檢舉人身分，帶著一袋資料至最高法院送交給監委，但待不到20分鐘就離開，臨走時他仍忿忿不平，直說徐昌錦都在說謊。據指出，監委先前已至最高院調查過一次，今天是第2次出動。

最高法院分案制度原本是採保密分案，2013年才廢除，改採電腦分案，但分案過程仍被批評不夠透明，甚至批評是黑箱分案，去年5月分案風波爆發後，使最高法院去年5月初成立全國各法院第一間「分案室」，6月初特地公開展示釋疑，公開採電腦自動分案，分案時全院同仁都可到分案室觀看監督。

陳師孟等3位監委今天上午10時30分許分乘2部公務車抵達最高法院，直奔書記官長室約詢徐昌錦，詢問關於以往分案的操作方式，電腦分案的參數、條件設定是否有可能造成指定分案的效果，以及院方是否有任意指定分案的可能性。目前監委仍在調查中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法