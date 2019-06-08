陳師孟：監院以人權與世界接軌 是中國最大痛腳

2019-06-08 22:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於六四天安門事件30週年，監委陳師孟在最新一期的《尖尾週記》表示，若依照陳建仁副總統目前的規劃，讓台灣的國家人權機構設置在監察院下，則監察委員將更責任重大，未來名正言順用「維護人權」與世界其他民主國家接軌、參與其他國際人權組織或會議，肯定將是中國最大的痛腳。

陳師孟說，歷史上至少有兩個「六四」值得紀念。一個當然是中國的「天安門大屠殺」事件，另一個則發生在英國。前者對他這一代的台灣人而言，緃使沒有身歷其境，至少是生逢其時，不可能忘記這是中國人權史上最重要的一頁。至於後者，一方面發生在一百多年前，另一方面又只是英國女權運動史上的一個悲劇。

陳師孟指出，坦克人只是「六四」的一個新聞焦點，事件本身的重要性當然遠遠超過一位無畏坦克輾壓的年青人。事實上，中國的「六四」可以說是哈佛學者杭廷頓（Samuel Huntington）所謂「第三波民主化浪潮」的濫觴、甚至是觸媒。同年柏林圍牆倒塌，波蘭、匈牙利、捷克、羅馬尼亞相繼變天。

至於英國的「六四」發生在1913年6月4日。艾蜜莉．戴維森（Emily W. Davison）表達爭取婦女權益，跳入賽馬場與奔馬互撞倒地。直到1928年，英國通過「選民平等法案」，此後男女參政政權平等。

陳師孟表示，這兩位人權鬥士無論關注的課題、成長的背景、最後的結局、造成的影響等各方面，都似有相當差異，但他們為了貫徹理念，一位擋戰車、一位擋奔馬，無非都是出於視死如歸的心志，讓尖尾折服。至於都發生在「六四」，或許冥冥中要讓後人更容易紀念。

陳師孟說，監察院於2000年3月1日設置「人權保障委員會」，又於2013年6月19日在「人權保障委員會」下設置了「性別平等小組」，專責有關性別平等及婦女人權監督機制業務，是一種進步的做法。去年7月23日，在新進委員的提議下，更決議所有監察委員都兼任人權委員。若台灣的國家人權機構設置在監察院下，未來名正言順用「維護人權」與世界其他民主國家接軌、參與其他國際人權組織或會議，肯定將是中國最大的痛腳。

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