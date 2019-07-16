再為馬案互槓！陳師孟批呂太郎「沒資格當大法官」

2019-07-16 18:59

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九涉洩密案判決無罪定讞，監察委員陳師孟將調查「歷審法官」有無濫用自由心證情形；司法院秘書長呂太郎稍早回應，尊重憲法賦予陳師孟的監察權，但法官審判獨立同受憲法保障，監委調查範圍不應超出判決書範圍，也不宜約詢法官；對此，陳師孟批呂太郎講這些話，「真的沒資格擔任大法官」。

馬英九涉洩密案一審獲判無罪，二審改判4月徒刑；高院更一審僅開兩次庭即審結，認為前檢察總長黃世銘當時是「主動求見」交付資料，馬是「被動接收」，非藉總統身分違法取得應秘密資料，並無指揮、教唆洩密，馬和黃非共犯，「黃犯罪不等於馬犯罪」，馬也非通保法犯罪主體身分，12日判馬無罪定讞。

對此，陳師孟指出，該案歷審判決反覆，實已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑，為釐清歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，已申請自動調查。呂太郎則回應，尊重監委職權，但法官獨立審判同受憲法保障，包括事實認定、心證形成、法律見解均是，監委調查範圍不應超出判決書，也不宜約詢法官。

針對呂太郎所言，陳師孟再強調：「他說法官是獨立審判，那監委同樣也是獨立調查，這是憲法增修條文第7條規定」，如果說所有的東西，包括法律見解、自由心證都是所謂的「審判核心」，監委都不能調查，那請問「監委的職責到底還算什麼？我們去調查他們有沒有跑酒家？去調查法官有沒有養小三？」

陳師孟說，監委調查的，就是法官有沒有枉法裁判，有沒有溢出經驗法則、論理法則；比方說，馬案一審法官唐玥，她說馬是根據憲法第44條院際調解權，也就是院和院之間有爭執，總統得召集相關院長會商，謀求解決，但馬處理洩密案時，「他是處理院與院的爭執？還是國民黨內的權力鬥爭？」

陳師孟表示，馬英九想鬥倒王金平，也就是所謂的「馬王政爭」，這跟院與院的爭執有關？馬找行政院前院長江宜樺、總統府前副秘書長羅智強及黃世銘，「如果是院與院的爭執，那為何沒找王金平？如果要行使院際調解權的話，王金平是主角，為什麼不找他？真是很奇怪」。

陳師孟批評，唐玥隨便拿一條法條來用，然後又說馬所為是為了阻卻違法，「阻卻什麼犯法？」，假如立法院民進黨團總召柯建銘跟王金平之間，有關說到司法院或法務部，請問，關說是已經發生的犯罪行為，馬把江等人找去，「阻卻了什麼犯罪？阻卻了已經發生的犯罪嗎？」

陳師孟再批，「你找一個小學生來問一下，這符合經驗法則？他能夠阻卻一個已經發生的事情？你找一個大學生來問一下，這符合論理法則？」院與院的爭執，變成馬、王的私人恩怨，這叫院際爭執？任何一個普通人都很容易判斷。

陳師孟說，唐玥法官明顯濫用自由心證，司法院自己不處理，監委要處理，「你還說這個又是紅線，那個又不能動，真是莫名其妙的講法，我對呂太郎秘書長或者是大法官，我認為憑他這些言論的話，他真的沒有資格擔任大法官」。

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