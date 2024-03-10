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竹科太太在先生公司監視器抓到閨密小三 獲判賠15萬

竹科太太在先生公司監視器當場抓到閨密小三。情境照。（資料照）

竹科太太在先生公司監視器當場抓到閨密小三。情境照。（資料照）

2024/03/10 13:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科太太黃女在先生公司的監視器中，赫然發現先生輕撫夫妻共同好友林女的臉頰與頭部，甚至發現林女簡訊有談論先生性功能的事情，憤而對小三求償百萬，新竹地院判賠15萬元。

黃女說，林女為夫妻之共同友人，竟仍與先生蔡男有親密互動，蔡男於公司有輕撫林女臉頰、頭及背部動作，更於街上牽手而行，另林女有談論蔡男性功能、二人在林女住處獨處過夜及按摩、共用床包、洗衣服，蔡男為林女及林女兒子點光明燈等行為，顯已逾越一般男女分際之不正當交往，林女更屢次傳送訊息挑釁她，讓她身心因此承受極大痛苦。為此請求林女賠償非財產上損害100萬元。

林女則說，黃女所指與蔡男牽手散步，實為她於運動途中不慎扭傷腳部，須由他人攙扶行走才會與蔡男牽手；至輕撫臉部、背部等行為，並非事實，僅為蔡男單方行為，她並未積極回應，且當時有第三人在場，並無不正當交往互動，而單獨過夜、談論性功能等皆非真實，黃女主張皆為自身臆測、捕風捉影之片面解讀，她與蔡男間互動如一般男性朋友般，並未踰越正常交往分際。

法官調查，二人牽手散步照片中，蔡男並未支撐林女手臂或背部，其舉止應非在攙扶行動不便之人，林女也不像因腳部扭傷而行動不便，其所辯應非可採。

蔡男公司之監視器影像截圖，蔡男以左手輕撫林女頭部及臉部，二人於公共場合親暱牽手散步、撫摸頭髮、臉部，甚有談論蔡男性功能對話，就現今一般社會觀念而言，恐難認為屬於大眾所能接受之男女間正常社交行為，因此林女此部分抗辯應屬臨訟卸責之詞，難謂可採。林女所為實已逾越一般男女正常來往分際，亦漠視黃女基於配偶身分之情緒感受，最後判賠15萬元。

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