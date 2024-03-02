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婚後連生4孩被嫌棄 小三還嗆她「老公會偷吃自己先檢討」

趙男與妻子婚後連生4子還不滿足，大搞婚外情被法官判賠15萬元。（情境照）

趙男與妻子婚後連生4子還不滿足，大搞婚外情被法官判賠15萬元。（情境照）

2024/03/02 13:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕趙姓男子和伍姓女子結婚後，在4年內連生4個小孩，但趙男卻在最小的孩子出生後嫌棄伍女，並與楊姓女子發生婚外情，趙、伍鬧到離婚收場，楊女還嗆伍女「老公會偷吃自己先檢討」，伍女不甘心，向兩人怒告求償40萬元，但法官認為楊女與趙男交往時並不曉得對方已婚，因此僅判趙男須賠15萬元。

判決指出，趙男與伍女於2017年結婚，婚後4年，伍女連生4個小孩，但趙男也在最小的孩子出生後，去KTV與友人歡唱聚會時結識楊姓女子，當時楊男刻意隱暪已婚身分，跟楊女說自己已經離婚，楊、趙兩人交往半年後，楊女發現趙男騙她，兩人進而分手。

趙男出軌失利後，跟伍女感情逐漸變淡，伍女私下蒐證，發現趙男曾跟楊女有過一段感情，伍女打電話向楊女興師問罪，反被楊女嗆聲「把妳老公管好啦，老公會偷吃自己先檢討」「妳老公巴著我不放，笑死人的夫妻，不要讓妳老公出來害人了」。

伍女問罪不成反被倒打，氣得再向趙男翻舊帳，結果兩人鬧到離婚收場，伍女心有不甘，認為自己婚姻破裂都是趙、楊出軌所致，向兩人提告求償40萬元。

高雄簡易庭審理時，趙男坦承出軌，但認為求償金額太高，自己賠不起這麼多錢；楊女則說自己跟趙男交往時不知他已婚，當得知自己被騙時也立即跟趙男分手，不是有意介入伍女的婚姻；法官綜合相關事證，認定楊女與趙男交往時並不曉得對方已婚，但趙男確實有出軌，因此僅判趙男須賠15萬元，可上訴。

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