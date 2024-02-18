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首頁　>　社會

鏡頭正對小三家不算侵犯隱私 法官准許畫面當證據

示意圖

示意圖

2024/02/18 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學學區一名李姓公司經理被控出軌，經常出入「小三」陳女住所，李妻獲悉，直接在陳女所住大樓的走廊架設錄影器材，鏡頭對著對方住家大門，全天候監控「抓猴」，果然拍下丈夫與陳女出雙入對的畫面，但遭陳女反咬侵害隱私權；新竹地院審理認為，李妻係拍攝二人在公共場所的舉止，未過度造成二人隱私權益損害，認定呈堂的畫面可採為證據，判二人連帶賠償四十五萬元給李妻。

夫違反約定與小三往來

李妻指控，丈夫與小三陳女多次出遊約會，甚至不回家而與陳女同居，三方曾於前年四月間在派出所簽立和解切結書，約定二人不得再有任何形式的聯繫，如違反，陳女應賠償她五十萬元。然而事後二人仍持續出遊、同居，她憤而向陳女求償五十萬元及額外再對二人連帶求償五十萬元。

陳女出庭反控，李妻在她住所門口的走廊架設錄影器材，鏡頭正對著門口，廿四小時監控其生活起居，已嚴重侵害隱私。

法官：拍的是公共場所

竹院法官調查認為，李妻與丈夫、陳女簽立和解書後，李男仍有騎機車搭載陳女，陳女坐在機車後座雙手環抱李男腰部，以及機車停妥後，李男幫陳女繫上或解開安全帽扣子等情，顯見是二人關係親密的肢體動作；尤其二人均有自陳女住所出門或進入、李男在該住所過夜等情，可見李男確實常前往陳女住所，甚至兩人私誼已達李男可以持有鑰匙自由進出的程度，也有數度單獨徹夜共處一室的情形，足見被告二人間的關係甚為親密。

認定兩人逾距判賠45萬

至於影像畫面，法官認為架設地點是在陳女住所的房門外走廊，拍攝的是二人在公共場所的舉止，並未過度造成二人隱私權益損害，其手段是選擇最少侵害的方法，符合必要性原則，得採為證據，依此判二人須連帶賠償四十五萬元給李妻。

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