國防預算審議遭政治因素延宕 賴清德見美跨黨派議員：政府防衛決心不變

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆今天率跨黨派訪問團來台，並會見賴總統。（圖擷取自總統府直播）

中國對台軍事壓力升高之際，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆今天率跨黨派訪問團來台。賴總統接見訪團時表示，國防特別預算條例經得起嚴格檢驗、也獲得國內逾6成民意支持，卻因政治因素在立法院審議延宕，但他要向美國友人保證，我政府對提升自我防衛能力、加強台美合作、確保國家安全的決心和承諾沒有絲毫改變，呼籲立法院不分黨派向國際社會傳遞台灣無懼威脅、提升自我防衛能力的決心與承諾。

賴清德表示，非常感謝訪賓展現美國跨黨派對台灣的支持與深厚友誼，4位參議員長期關注印太區域安全，並持續在國會提出連署多項友台議案，是台灣堅實友人。台灣非常了解「實力才能帶來和平」，面對威權主義與日俱增的威脅，我們國家安全政策的核心原則，就是強化自我防衛的能力，深化與美國等友盟國家的安全合作，並致力維持台海和平穩定。

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賴清德說明，為展現自我防衛決心，台灣正有序增加國防支出，今年國防預算按照北約標準將超過GDP的3%，預計2030年前達到GDP 5%。去年11月宣布政府將推動8年400億美元的國防特別預算，主要目標就是建構台灣之盾——分層防禦、完善的飛彈系統，將人工智慧導入國防體系，並發展本土國防產業、推動國防自主。

賴清德指出，為全面提升不對稱作戰能力，達成有效嚇阻的目標，這項特別預算經國防部充分評估規劃，並和美國討論軍購內容，同時為提升國防自主能力、建構國防科技能量，讓國防產業成為帶動經濟成長的新動能，特別預算也納入對本土國防產業投資、並整合台美人工智慧及國防產業的各項合作。

賴清德強調，政府提出的國防特別預算，是環環相扣、完整的國防能力快速提升，可以有效應對潛在威脅的關鍵計畫，協助國內產業、經濟加速轉型升級的核心計畫，國防與經濟相輔相成，才能夠壯大國家整體力量，「因此我一再強調，特別預算不能夠打折，也不能夠再等待」。

賴清德強調，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗、也獲得超過6成國內民意的支持，但因為政治因素導致立法院審議時程的延宕，以對美國採購海馬士火箭系統為例，發價書本來這個月底到期，感謝美國政府的協助，願意稍微延長，讓台灣可以持續採購，「如果發生延宕，對於強化不對稱戰力的迫切需要，將造成非常嚴重的影響」。

賴清德表示，特別感謝今天到訪的四位議員在內的美國跨黨派議員的個別及聯合行動，表達對台灣政府所提出的國防特別預算的支持，以及對立法院審議國防特別預算條例的關切及諍言，因為各位對台灣安全的深切體認與持續關心，讓所有台灣人民感受到這份可貴友誼的至關重要。

賴清德說，他要向各位及美國友人保證，我政府對提升自我防衛能力、加強台美合作、確保國家安全的決心和承諾沒有絲毫改變，4位參議員在關鍵時刻到訪台灣，以行動彰顯台美之間堅若磐石的友誼。

賴清德重申，在這個重要時刻，他也要呼籲立法院，不分黨派一起支持，政府完整的國防特別預算規劃，向國際社會尤其堅定支持台灣的美國政府及國會，傳遞台灣無懼威脅、提升自我防衛能力的決心與承諾，為「自助者人恆助之」做出最好的詮釋。

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