關注北京對台壓力！美參議員：跨黨派挺台強勁 台美關係將數十年不變

總統賴清德30日接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團，夏亨（左三）、匡希恆（右三）、聯邦參院台灣連線共同主席提里斯（左二）、聯邦參議員羅森（右二）等訪問團成員隨後於總統府敞廳對外發表談話。國家安全會議秘書長吳釗燮（左一）、美國在台協會處長谷立言（右一）陪同出席。（記者羅沛德攝）

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨及共和黨參議員匡希恆今率跨黨派訪問團來台並會見賴總統，會後發表公開談話。夏亨表示，美國國會對台灣的跨黨派支持依然強勁持久，也關切北京持續升高對台壓力，台海和平穩定攸關全球經濟與台美共同繁榮，此行要傳達：「台美關係在未來數十年都會持續下去」。

訪團成員包括夏亨（Jeanne Shaheen）、「西半球小組委員會」主席匡希恆（John Curtis）、「台灣連線」共同主席提里斯（Thom Tillis）及軍事委員會的「網絡安全小組委員會」資深成員羅森（Jacky Rosen）。

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國安會秘書長吳釗燮引言指出，美國國會近期推動多項友台法案，包括《阻止中國對台侵略法案》、《對台六項保證法》、《台灣海底電纜韌性倡議法案》及《台灣國際團結法案》等，議員們不僅致力於立法支持台灣，今天更親自來到台灣展現支持。

夏亨表示，此行傳達的訊息十分明確，美國國會對台灣的跨黨派支持依然強勁且持久，這段關係的穩定與強韌，對兩國人民及全球都有重要意義。她指出，美方關切並擔憂北京持續升高對台壓力，包括在台灣周邊可能增加誤判風險的軍事活動，但他們也肯定台灣正從強化國防到投資社會韌性，積極提升自我防衛能力。

夏亨指出，台海和平穩定攸關全球經濟與台美共同繁榮，美台每年貿易往來超過2500億美元，美國有明確利益，也必須確保相關承諾的可信度，國會將持續致力維護承諾。她強調，美台強韌的關係已跨越數十年，並歷經國會與白宮的政黨輪替，此行傳達的明確且跨黨派的訊息是——這段關係在未來數十年都將持續下去。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（如圖）及共和黨參議員匡希恆率跨黨派訪團會見賴總統，並表達「台美關係在未來數十年都會持續下去」。（記者陳昀攝）

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