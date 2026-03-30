期許「鄭習會」確認不獨不武 趙少康：2人即可歷史留名

趙少康表示，只要鄭麗文此行可以讓習近平承諾「台灣不宣布獨立，中共就不會武力犯台」，鄭習兩人就可以在史上留名。（記者方賓照攝）

中共今宣布邀請國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪中，引發輿論熱議。「戰鬥藍」發起人趙少康對此表示，只要鄭麗文此行可以讓習近平承諾「台灣不宣布獨立，中共就不會武力犯台」，鄭習兩人就可以在史上留名。

趙少康提到，針對「鄭習會」的必要性，台灣有很多人有不同看法，但是他過去一直強調，只要溝通都是好事，趙說：「台灣每年有這麼多人到大陸旅遊，有這麼多台商在大陸打拚，兩岸貿易依存度這麼高，怎麼可能老死不相往來？」

請繼續往下閱讀...

趙少康表示，在年底地方選舉前舉行「鄭習會」，很多國民黨選將忐忑不安，但是只要兩岸領導人會談，能讓北京公開承諾「台灣不獨立就不打台灣」，將會是在「九二共識」後，再次重新定位兩岸關係，既可確保兩岸和平、台灣安全，還能讓民進黨的「台獨神主牌」打不出去，不能再用「抗中保台」那套騙選票，而美國也沒有什麼立場再唱和民進黨的台獨訴求，那鄭麗文這趟就不虛此行。

趙少康提到，希望北京不要堅持八股教條式的統戰立場，要以務實態度，面對兩岸形勢，如果讓鄭麗文空手而返，就是對國民黨年底選舉的最大打擊。最後趙少康也說：「在國際局勢高度動盪下，期待鄭習會可以讓兩岸交流重現曙光，為台灣的安全以及觀光、教育等產業再度注入活水。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法